Elena Morali e Scintilla stanno di nuovo insieme? Avvistati con Francesca Cipriani

Non è ancora detta l’ultima parola tra Elena Morali e Scintilla. I recenti gossip vogliono la coppia in crisi ma i diretti interessati hanno trascorso l’ultima domenica insieme. La prova? Sono apparsi nelle storie di Instagram di Francesca Cipriani. Elena e Gianluca Fubelli, questo il vero nome del comico di Colorado, hanno passato il fine settimana in una rinomata pizzeria di Milano insieme alla Cipry e ad un’altra amica. Come si vede nei vari video pubblicati da Francesca, la Morali e Scintilla non erano seduti vicini: i due volevano forse depistare i passanti? Forse sì, visto che Elena ha pubblicato sul suo account social gli stessi video della Cipriani, senza però mai inquadrare Scintilla. Molto probabilmente i due stanno ancora attraversando un momento difficile e per ora non vogliono mostrarsi insieme. Non a caso l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi e il compagno non hanno neppure pronunciato una parola sui pettegolezzi che circolano da giorni: lo faranno a tempo debito?

Perché Elena Morali e Scintilla sono in crisi

Dopo la fine dell’Isola dei Famosi è scoppiata la crisi tra Elena Morali e Scintilla. Crisi che ha prima portato la coppia ad annullare il matrimonio previsto per fine aprile e poi spinto Elena ad abbandonare la casa di Scintilla. Come rivelato da fonti vicine alla Pupa, la Morali ha deciso di interrompere la convivenza con il fidanzato, conosciuto circa due anni fa. Il motivo della crisi? A quanto pare l’amicizia tra Elena e Marco Ferri, che rischia di diventare giorno dopo giorno qualcosa di più. Il figlio di Riccardo Ferri ed Elena hanno rafforzato il loro legame dopo la fine del programma condotto da Alessia Marcuzzi, grazie anche agli amici in comune Paola Di Benedetto e Rosa Perrotta.

Elena Morali e Marco Ferri: un’intesa che continua anche dopo l’Isola dei Famosi

Di una probabile liaison tra Elena Morali e Marco Ferri si era già parlato ai tempi dell’Isola dei Famosi. Era stata Cecilia Capriotti a rivelare una certa intesa tra i due ma la bionda naufraga aveva seccamente smentito, ribadendo di amare profondamente Scintilla. Sarà ancora così?