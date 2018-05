Elena Morali e Scintilla si sono lasciati: c’entra Marco Ferri

Elena Morali e Scintilla non stanno più insieme dopo l’Isola dei Famosi

L’Isola dei Famosi ha diviso Elena Morali e Scintilla, vero nome di Gianluca Fubelli. Il comico e la soubrette non stanno più insieme. Dopo la fine del reality show è scoppiata la crisi tra i due. Crisi che ha prima portato la coppia ad annullare il matrimonio previsto per fine aprile e poi spinto Elena ad abbandonare la casa di Scintilla. Come fa sapere Bollicine Vip, la Morali ha deciso di interrompere la convivenza con il fidanzato, conosciuto circa due anni fa. Il motivo della crisi? A quanto pare l’amicizia tra Elena e Marco Ferri, che rischia di diventare giorno dopo giorno qualcosa di più. Il figlio di Riccardo Ferri e la Pupa hanno rafforzato il loro legame dopo la fine del programma condotto da Alessia Marcuzzi, grazie anche agli amici in comune Paola Di Benedetto e Rosa Perrotta. Tra Marco e Elena sboccerà presto l’amore?

Elena Morali aveva annunciato la crisi su Instagram qualche tempo fa ma poi aveva cancellato tutto

Per il momento Elena Morali e Scintilla non hanno ancora confermato la fine della loro relazione. Lo faranno presto da Barbara d’Urso, dove sono spesso ospiti? Intanto non hanno smentito e tale gesto rafforza ancora di più la versione fornita dagli amici della coppia. Da segnalare poi che qualche giorno fa Elena aveva condiviso su Instagram delle storie nelle quali annunciava una crisi con il fidanzato. “È un momento un po’ così”, aveva confidato la Morali ai suoi follower per poi cancellare tutto. Era forse ancora indecisa qualche giorno fa? Forse sì, ma lo scorso 6 maggio è stata avvistata mentre traslocava dalla casa di Scintilla, più che mai convinta di chiudere questo rapporto.

Elena Morali e Marco Ferri: un’intesa che continua anche dopo l’Isola dei Famosi

Di una probabile liaison tra Elena Morali e Marco Ferri si era già parlato ai tempi dell’Isola dei Famosi. Era stata Cecilia Capriotti a rivelare una certa intesa tra i due ma la bionda naufraga aveva seccamente smentito, ribadendo di amare profondamente Scintilla. Ma a quanto pare il rientro in Italia ha cambiato tutte le carte in tavola…