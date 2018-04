Il matrimonio di Elena Morali e Scintilla è saltato: la news a Pomeriggio 5

Dovevano sposarsi lo scorso 29 aprile Elena Morali e Scintilla, nome d’arte del comico Gianluca Fubelli. Ma l’improvvisa partecipazione dell’ex de La Pupa e il Secchione all’Isola dei Famosi ha costretto la coppia a rivedere i propri piani per il futuro. E così il matrimonio è saltato: è stato rinviato a data da destinarsi. A Pomeriggio 5 i due hanno spiegato che hanno avuto difficoltà ad organizzare le nozze con l’assenza di Elena e che al momento un’altra data non c’è. Nel salotto di Barbara d’Urso, Scintilla ha però rivelato di aver regalato un altro anello di fidanzamento alla sua fidanzata. Un pegno d’amore arrivato proprio dopo il reality show, durante il quale i due hanno capito di amarsi più di ogni altra cosa.

La nuova proposta di matrimonio di Scintilla per Elena Morali

“Alle 4 del mattino, appena rientrata dall’Isola dei Famosi, mi ha fatto un’altra proposta di matrimonio. Io ero stordita, non ci ho capito niente”, ha confidato Elena Morali a Pomeriggio 5. Dunque, la storia d’amore con Scintilla va a gonfie vele: i gossip nati all’Isola dei Famosi su Simone Barbato e Marco Ferri non hanno minimamente scalfito la coppia. Che per ora preferisce godersi la ritrovata quotidianità anziché pensare al matrimonio. Con grande dispiacere di Barbara d’Urso che, come ammesso proprio nel suo programma tv, non vedeva l’ora di vedere Elena e Scintilla marito e moglie. Ma, come chiarito dai diretti interessati, non si tratta altro che di un rinvio, dovuto ad esigenze pratiche.

Com’è nata la storia d’amore tra Elena Morali e Scintilla

La passione tra Elena e Scintilla è nata nel 2016 dietro le quinte di Colorado. Prima di conoscere il comico la giovane ha avuto una relazione con Renzo Bossi, figlio dell’ex leader politico Umberto, e una con il rapper Gue Pequeno.