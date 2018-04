Elena Morali piange a Verissimo dopo l’Isola dei Famosi

Perché Elena Morali ha pianto a Verissimo? Per la nonna morta poco prima dell’Isola dei Famosi

Per la prima volta ospite di Verissimo, Elena Morali non è riuscita a trattenere le lacrime nel salotto di Silvia Toffanin. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi si è commossa mentre ricordava la nonna, scomparsa di recente. La donna è morta il 31 dicembre, poche settimane prima dell’ingresso della fidanzata di Scintilla nel reality show di Canale 5. Come rivelato dalla Morali, la chiamata dei produttori è arrivata solo il 2 gennaio, dopo il funerale della nonna. “Per me è stato un segno della mia nonna dall’alto. Erano tre anni che tentavo di entrare all’Isola e dopo la morte di nonna ci sono riuscita. Lei mi protegge da lassù”, ha detto Elena nel corso dell’intervista su Canale 5.

Elena Morali e il rapporto non sempre facile con i geniori

Oltre alla nonna, Elena Morali ha parlato a Verissimo anche dei suoi genitori. La modella non ha avuto sempre un rapporto facile con la madre e il padre. “Hanno preteso da me sempre il massimo, negli sport e a scuola” ha spiegato Elena alla Toffanin. “Volevo arrivare alla finale dell’Isola dei Famosi per loro, per renderli orgogliosi di me. Ma mi hanno detto che lo sono lo stesso” ha aggiunto la Morali. Che spera vinca il programma l’amica Francesca Cipriani, conosciuta ai tempi de La Pupa e il Secchione.

Verissimo: Elena Morali conferma l’antipatia per Bianca Atzei

A Verissimo Elena Morali ha confermato la propria antipatia nei confronti di Bianca Atzei, con la quale ha avuto un’accesa discussione sull’Isola dei Famosi. “Sono stata attaccata per questo ma col tempo le maschere sono calate”, ha puntualizzato la giovane.