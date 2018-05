Elena Morali ha lasciato Scintilla per Marco Ferri? La verità a Pomeriggio 5

Elena Morali e la fine della storia con Scintilla: la verità dell’ex naufraga a Pomeriggio Cinque

Elena Morali e Scintilla si sono lasciati per colpa di Marco Ferri? È questo che gli appassionati di gossip stanno continuando a chiedersi da quando l’ex naufraga ha confermato la notizia relativa alla fine della storia tra lei e il comico di Colorado. A cercare di fare chiarezza sulla questione, allora, oggi è intervenuta a Pomeriggio Cinque proprio la diretta interessata. Elena Morali infatti da Barbara d’Urso ha parlato di quello che oggi è il suo stato d’animo dopo la rottura con Scintilla e, tra una chiacchiera e l’altra, si è lasciata sfuggire anche importanti dichiarazioni su lei e Marco Ferri.

Elena Morali a Pomeriggio Cinque: la verità sulla fine della storia con Scintilla e il suo rapporto con Marco Ferri

Parlando delle nozze rimandate con Scintilla Elena Morali ha dichiarato: “Tornata dall’Isola ho iniziato a pensare ‘forse non è totalmente quello che voglio’… Da quando sono tornata dall’Isola non sto bene, non sto proprio bene”. Ma Marco Ferri c’entra qualcosa con tutto questo? “È vero che con Marco ci siamo visti due volte ma ci siamo visti sempre in compagnia di altre persone” ha spiegato allora Elena Morali. “Sicuramente per me Marco è un bellissimo ragazzo, fisicamente mi piace molto e mi sono legata molto a lui” ha poi aggiunto “Scintilla ha capito che ero distante e mi ha detto ‘perchè parli sempre di Marco?’… ma non credo c’entri nulla Marco, sicuramente il problema ce l’ho io con me stessa”.

Elena Morali e Scintilla: la fine della storia dopo i primi segnali di crisi

Del matrimonio rimandato e dei pensieri fatti all’Isola dei Famosi riguardo al suo fidanzamento con Scintilla Elena Morali ne aveva già parlato in una recente intervista rilasciata a Radio Radio. Oggi, però, dalla d’Urso l’ex naufraga è entrata più nel dettaglio e, a tal proposito, ha ribadito di essere entrata in confusione perché si è resa conto di volere in questo momento delle cose diverse. Scintilla, ha detto lei, è infatti un uomo di 45 anni, pronto a mettere su famiglia e ad avere dei figli e questi, invece, non sembrerebbero essere adesso i progetti della Morali.