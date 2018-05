Elena Morali e Marco Ferri si sono baciati? La rivelazione a Pomeriggio 5

Marco Ferri e Elena Morali stanno insieme? Mistero su un bacio a Pomeriggio 5

Dopo aver annunciato la fine della sua storia d’amore con Scintilla, Elena Morali è tornata a Pomeriggio 5 con Marco Ferri. Secondo i gossip la storia tra la modella e Gianluca Fubelli sarebbe finita proprio per colpa del figlio di Riccardo Ferri. Ma i due hanno ribadito di essere solo buoni amici anche se un’insinuazione di Barbara d’Urso ha instillato più di qualche dubbio nel pubblico. La padrona di casa ha chiesto più di una volta se ci sia stato un bacio tra Elena e Marco e i due hanno negato in maniera poco convincente. “Il vostro linguaggio del corpo sembra dire altro”, ha osservato la conduttrice mentre la Morali e Ferri sembravano ridersela sotto i baffi (come potete vedere nel video più in basso!). C’è stato davvero qualcosa di passionale tra gli ex naufraghi dell’Isola dei Famosi? “Anche se fosse successo qualcosa non avrei mai detto nulla”, ha sentenziato Marco Ferri, che non ha però chiarito la faccenda.

Marco Ferri chiarisce: non è la causa della fine tra Elena e Scintilla

Prima della domanda scomoda di Barbara d’Urso, Marco Ferri ha dichiarato: “Non sono io la causa della fine della storia d’amore tra Elena Morali e Scintilla. Quando ho saputo quello che era successo ho invitato Elena a fare chiarezza con se stessa. Poi in futuro vedremo, viviamo giorno dopo giorno, Elena è una ragazza bellissima…”. Il modello sembra dunque lasciare una porta aperta alla Morali, con la quale sta trascorrendo molto tempo nell’ultimo periodo. Elena è stata tra gli invitati del compleanno di Marco e entrambi erano presenti insieme al recente party di Francesco Monte a Milano.

Elena Morali a Pomeriggio 5: “Marco Ferri? Un vero amico”

Elena Morali ha invece fatto sapere: “Marco Ferri è un vero amico, una persona splendida”. Ergo, solo amicizia tra i due? Chi vivrà, vedrà…