Elena Morali la frecciatina contro Bianca e il messaggio per Rosa

Isola dei Famosi, Elena Morali sui social manda una frecciatina a Bianca Atzei

Elena Morali dopo l’Isola dei Famosi torna a parlare di Bianca Atzei. Possiamo di certo dire che le due non sono andate proprio d’accordo durante questa esperienza. Diverse sono state le discussioni che l’hanno viste protagoniste. Secondo Elena, Bianca fingerebbe di essere una ragazza ingenua e innocente. Molti hanno criticato duramente la Morali durante il corso del programma. Infatti, la Atzei vanta un grande pubblico che la appoggia. Ma negli ultimi tempi, la cantante sembra aver perso credibilità. Infatti, alcune sue scelte non sono state viste bene neanche dai suoi amici di avventura, come Alessia Mancini, con cui ha anche avuto una discussione. I suoi atteggiamenti farebbero credere che dietro la dolcezza apparente ci sia una persona che sa giocare molto bene. Bianca, da sempre, dichiara che lei è così come appare e spesso i suoi comportamenti vengono fraintesi a causa della sua forte insicurezza. Ora che questo suo lato è stato messo in evidenza in queste ultime settimane, Elena si chiede se le persone che appoggiavano Bianca si siano fatte delle domande.

Elena Morali contro i fan di Bianca Atzei: “Avete scritto tante cavolate”

“Stavo notando che le donne sono le più cattive”, ha affermato Elena attraverso delle Storie su Instagram. Poco fa la Morali ha fatto sapere di aver letto tutti i commenti ricevuti durante le sue discussioni con Bianca. Falsa, bugiarda e vipera sono alcune delle offese che sono state rivolte a Elena. “Ora che finalmente è uscita fuori la verità non è che tornate a scrivermi che avete scritto tante cavolate?” La Morali si pone questa domanda, ora che la Atzei è stata duramente criticata da più persone. Ma non solo: anche la Mancini ha accusato un duro colpo durante la scorsa puntata, quando sono state mandate in onda alcune sue affermazioni. Ad avere avuto la meglio su tutto questo è toccato a Jonathan, vincendo il televoto contro Alessia. Intanto, in questo giorni Marco Ferri e Filippo Nardi hanno chiaramente dichiarato di non essere d’accordo con la presenza di Bianca in finale.

Elena Morali e il dolce messaggio per Rosa Perrotta

Ed ecco che Elena ci tiene anche a ricordare le persone che le sono state vicine durante questa esperienza. “In tutto ciò mi manca Rosa da morire, anche la Cipri”. Con Francesca Cipriani vanta un’amicizia che dura da anni, mentre la Perrotta ha avuto modo di conoscerla proprio grazie a questo reality, che le ha unite molto. “Rosa è una persona stupenda, non vedo l’ora che torni per abbracciarla tutta”. Non appena l’ex tronista di Uomini e Donne tornerà in Italia potrà sicuramente continuare la sua amicizia con Elena.