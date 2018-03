Elena Morali contro Franco Terlizzi: “Fa finta di essere povero e ignorante”

Isola dei Famosi, Elena Morali attacca Franco Terlizzi: “Fa finta di essere povero e ignorante ma non è vero”

Elena Morali e Rosa Perrotta hanno davvero legato tanto da quando hanno lasciato il gruppo degli altri naufraghi all’Isola dei Famosi. Le due, infatti, rimaste sole sull’Isola che non c’è stanno trascorrendo tanto tempo insieme, confrontandosi e scambiandosi opinioni anche in merito agli altri concorrenti. A tal proposito, oggi, è stata proprio Elena Morali a dire la sua su alcuni dei suoi ex compagni di avventura. Secondo l’ex pupa, infatti, molti dei concorrenti dell’Isola pur di accaparrarsi la simpatia del pubblico fingerebbero di essere quello che in realtà non sono. Tra questi, secondo la Morali, rientrerebbe proprio Franco Terlizzi.

Isola dei Famosi, Elena Morali: Franco Terlizzi? “Fa finta di essere povero e ignorante”

Parlando con la sua amica Rosa Perrotta Elena Morali oggi, durante il day time, non ha di certo riservato sconti a Franco Terlizzi. “Franco fa finta di essere ignorante e non è vero fa finta di essere povero e invece non è vero” ha infatti affermato la fidanzata di Scintilla. La stessa, poi, ha anche aggiunto (sempre riferendosi all’ex pugile): “Ha tutte le cose firmate nel sacco”. La Morali, poi, col bene placido di Rosa, ha anche tirato in causa tutti gli altri naufraghi. A suo parere, infatti, molti grazie a quest’Isola sperano di rilanciare la propria carriera. Uno di questi, stando a quanto affermato da lei stessa oggi durante il day time, sarebbe proprio Nino Formicola.

Elena Morali all’Isola dei Famosi: Nino Formicola? “Finito il programma gli viene un colpo”

Secondo Elena Morali uno dei naufraghi che starebbe investendo troppo nel reality, come accennato sopra, sarebbe proprio Nino Formicola. Il motivo? “Nino crede che se arriva in finale riparte la carriera e diventa il comico numero uno d’Italia” ha spiegato la Morali a Rosa Perrotta. “Finito il programma (se questo non succede ndr) gli viene un colpo”.