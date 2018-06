Elena e Scintilla a Formentera, la Morali chiarisce: “Non siamo fidanzati”

Elena Morali chiarisce la sua attuale situazione sentimentale con Scintilla

Elena Morali e Scintilla pare non siano tornati ufficialmente insieme. A dichiararlo è la stessa ex naufraga dell’Isola dei Famosi, attraverso una Storia su Instagram. Ci ha tenuto a fare qualche importante precisazione, dopo aver letto qualche articolo su vari siti. In particolare, nelle ultime ore si parla del loro ritorno, a seguito delle foto postate ieri. Elena e Scintilla hanno deciso di godersi insieme una vacanza a Formentera e questo ha portato un po’ tutti a pensare che tra loro fosse tornato il sereno. In realtà, la Morali ha rivelato di non essere tornata insieme a Scintilla. Al momento stanno lavorando su una loro possibile riconciliazione. Fino a qualche tempo fa si parlava di matrimonio e poi è accaduto qualcosa, che li ha separati. C’è chi è convinto del fatto che Elena si sia invaghita di Marco Ferri. Elena non ha mai pienamente smentito questa notizia, ma ha sempre dichiarato che tra lei e l’ex naufrago non c’è mai stato nulla. Forse la Morali, dopo la sua esperienza sull’Isola, si è ritrovato con le idee un po’ confuse, tanto da mettere in pausa la sua importante relazione con Scintilla.

Elena Morali e Scintilla a Formentera, ma tra loro ancora non è tornato il sereno

“Giusto per chiarire, dato che i siti stanno scrivendo di tutto: io e Scintilla al momento non siamo fidanzati ma sicuramente ci stiamo lavorando”. Così Elena ha iniziato a chiarire le idee di coloro che la segueno, scrivendo esplicitamente che non è fidanzata con Scintilla. “Le cose cambiano da un secondo all’altro nella vita vera, però ci stiamo godendo del tempo insieme per ricominciare a conoscerci”. Elena e Gianluca Fubelli stanno ricominciando dall’inizio, forse per riaccendere la fiamma, che negli ultimi tempi pare si sia spenta. Per ora i fan della coppia possono continuare a sperare in un loro ritorno di coppia ufficiale.

Elena Morali e Scintilla stanno ricominciando per ritrovare la serenità

Questa vacanza a Formentera potrebbe rappresentare per Elena e Scintilla un ottimo modo per tornare a sorridere insieme. Al momento, non ci resta che attendere la dichiarazione ufficiale della coppia sul loro ritorno, sebbne pare debba ancora passare del tempo prima che ciò che avvenga.