Elena Morali e Marco Ferri si sono baciati, parla lei: “È stato piacevole”

C’è stato un bacio tra Elena Morali e Marco Ferri: lei conferma tutto

Dopo aver negato a Pomeriggio 5, Elena Morali ha confermato al settimanale Nuovo che c’è stato un bacio con Marco Ferri. Un bacio che ha mandato ancora di più in confusione l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi che, una volta tornata dall’Honduras, ha lasciato il fidanzato Gianluca Fubelli – in arte Scintilla – a un passo dall’altare. Ma perché Elena e Marco hanno negato tutto nel salotto di Barbara d’Urso? A quanto pare la Pupa ha lasciato fare al figlio di Riccardo Ferri tanto da confidare: “Mi aspettavo che lui rispondesse, invece ha tentennato”. E così la Morali ha preso la palla al balzo e ha raccontato tutto in prima persona, rimarcando che il bacio con il modello è stato molto piacevole.

Elena Morali parla del bacio con Marco Ferri

“Marco mi ha baciata a stampo ma secondo me è un bacio…di amicizia!” ha detto Elena Morali. “È stato molto piacevole. Ma mi ha messo in confusione. Tra noi c’è una bella amicizia e non vorrei rovinarla”, ha aggiunto la ragazza su Marco Ferri. A frenare la giovane è Scintilla, il suo ex fidanzato che doveva sposare una volta terminata l’Isola dei Famosi. Gianluca Fubelli, conosciuto ai più come il comico di Colorado, non ha preso bene la decisione di Elena di interrompere la loro relazione che andava avanti da circa tre anni.

Scintilla sta male per Elena Morali dopo la rottura

“Il mio ex sta male. Non l’ho tradito però non merita questo perché si è comportato da signore. Penso ancora che lui sia la persona ideale con cui condividere la vita. Tuttavia, questa crisi mi fa pensare che tra noi qualcosa non vada. Ma finché non sono sicura di voler chiudere con lui non è giusto che un’attrazione fisica crei disaccordi”, ha spiegato Elena Morali.