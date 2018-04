Elena Morali a Domenica Live smentisce di averci provato con Marco Ferri all’Isola dei Famosi e attacca Cecilia Capriotti

Rientrata dall’Isola dei Famosi, Elena Morali ha finalmente affrontato il gossip circa un presunto flirt con Marco Ferri. La fidanzata di Scintilla ha seccamente smentito a Domenica Live il pettegolezzo messo in giro da Cecilia Capriotti. Elena ha spiegato a Barbara d’Urso di aver fatto solo degli apprezzamenti carini sul fisico del figlio di Riccardo Ferri ma di non aver mai avuto intenzione di intraprendere una storia d’amore in Honduras. Una versione confermata in studio pure da Paola Di Benedetto. “Marco è un bellissimo ragazzo”, ha puntualizzato Elena. “Abbiamo fatto degli apprezzamenti su di lui e quando io e Marco ci siamo confrontati gli ho confidato quello che ha detto la Morali. Ma nessuno ha mai parlato di un presunto corteggiamento”, ha aggiunto Madre Natura di Ciao Darwin.

Domenica Live: Elena Morali attacca Cecilia Capriotti

Dopo aver chiarito la sua posizione (“Non ho mai avuto alcuna intenzione di tradire Scintilla, anche con Simone Barbato c’era solo amicizia”), Elena Morali ha attaccato Cecilia Capriotti per aver messo in giro tale gossip sul suo conto. “Cecilia sa solo sparlare degli altri. Va nei programmi a parlare male degli altri naufraghi perché della sua Isola non può parlare visto che non ha fatto niente”, ha assicurato Elena che ha poi aggiunto: “Ora ha preso di mira Francesca Cipriani”. La Morali ha poi dichiarato che la Capriotti non ha fatto praticamente nulla in Honduras tanto da gridarle contro: “Alza il c..o e vai a prendere la legna!”.

Cecilia Capriotti si difende dalle accuse di Elena Morali

Cecilia Capriotti si è così difesa: “Non volevo che nascesse un caso, questa storia è diventata un po’ pesante. Non ho fatto il nome di nessuno. Ho subito un’ingiustizia grande, sono stata accusata di corna con Amaurys. Siamo per la verità, a una ragazza piaceva Marco e mi era stato raccontato da un’altra. Potevo risparmiarmelo ma non posso essere accusata. È meglio fare l’Isola tra settimane che come te da vera vipera, sparlando di tutti, soprattutto di Nino”.

Domenica Live: Marco Ferri rassicura Scintilla, fidanzato di Elena

La diatriba è terminata con Marco Ferri che ha rassicurato Scintilla, il comico di Colorado nonché fidanzato e promesso sposo di Elena Morali: “Puoi stare tranquillo: la prima cosa che mi ha detto è che era fidanzata. Mi ha parlato del rapporto che ha con te e di quanto ridete insieme”.