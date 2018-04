Elena Morali contro Cecilia Capriotti: “Ci hai provato con Amaurys sotto le lenzuola”

Elena Morali accusa Cecilia Capriotti di averci provato con Amaurys Perez: il fuori onda di Domenica Live mostrato da Striscia la notizia

Colpo di scena nelle dinamiche dell’Isola dei Famosi, appena conclusa con la vittoria di Nino Formicola. Striscia la notizia ha mostrato un fuori onda di Domenica Live dove Elena Morali ha accusato Cecilia Capriotti di averci provato con Amaurys Perez in Honduras. La fidanzata di Scintilla ha dunque confermato i gossip che da settimane circolano sul corna-gate. Uno sfogo – quella di Elena – arrivato dopo le dichiarazioni di Cecilia. La Capriotti ha fatto sapere che una ragazza fidanzata ci ha provato con Marco Ferri e pur non facendo mai il nome di Elena tutti gli indizi hanno portato al nome della Morali.

Le parole di Elena Morali su Amaurys Perez e Cecilia Capriotti

“Sta zitta e parla del tuo matrimonio, che non sapevi fare niente all’Isola”, così Elena Morali ha accusato Cecilia Capriotti durante la pubblicità di Domenica Live. “Non giudicare me, giudicati tu. Elena, ti becchi una denuncia!”, ha replicato la Capriotti. Che non ha però minimamente intimorito Elena, che ha proseguito: “Quando ci provavi con Amaurys nel letto attaccato a lui. Hai il marito a casa, ma stai zitta che fai pena!”. Cecilia ha continuato a controbattere: “Elena, ti becchi una denuncia! Devi stare zitta te, vipera! Non so come fa quell’uomo a stare con una vipera come te! Non so come fa a stare con una vipera come te! Sei una vipera”. Si passerà davvero alle vie legali?

Amaurys e Cecilia: guai in vista dopo la confessione di Elena?

Cecilia Capriotti ha sempre smentito il presunto flirt con Amaurys Perez, rimarcando addirittura di essere da tempo amica di Angela Rende, moglie del cubano. Alla luce delle nuove dichiarazioni di Elena Morali la situazione si complicherà?