Elena Morali e Cecilia Capriotti hanno fatto pace dopo l’Isola dei Famosi

Isola dei Famosi: Elena Morali e Cecilia Capriotti hanno fatto pace

Pace fatta tra Elena Morali e Cecilia Capriotti dopo la fine dell’Isola dei Famosi. Le due avevano avuto più di uno scontro nel salotto di Barbara d’Urso a seguito delle dichiarazioni della showgirl mora. Cecilia aveva insinuato un presunto flirt tra Elena e Marco Ferri, mandando su tutte le furie la promessa sposa del comico Scintilla. La Morali aveva poi accusato Cecilia di averci provato con Amaurys, sposato e con tre figli, in Honduras. Ma dopo ripicche, accuse e frecciatine, tutto è finito nel migliore dei modi e Elena e Cecilia si sono riappacificate durante la finale dell’Isola. La Capriotti lo ha spiegato a Pomeriggio 5, dove ha ammesso di aver compreso la reazione dell’ex Pupa.

Cecilia Capriotti: “Ho capito la reazione di Elena Morali”

“Ho capito la reazione di Elena Morali, dopo le mie dichiarazioni sul presunto flirt con Marco Ferri. Alla fine ci siamo chiarite dietro le quinte dell’Isola dei Famosi”, ha spiegato Cecilia Capriotti a Pomeriggio 5, dove è stata di nuovo ospite di Barbara d’Urso. Elena Morali non solo si è riappacificata con la Capriotti, l’ha pure spalleggiata nel litigio con Alessia Mancini dietro le quinte di Domenica Live. Le tre hanno avuto un’accesa discussione, dove pare siano volate parole grosse in sala trucco. Al momento la situazione non si è chiarita completamente ma la d’Urso ha deciso di non parlare più della vicenda.