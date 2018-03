È arrivata la felicità 2, anticipazioni: Orlando è geloso

È arrivata la felicità 2: anticipazioni quinta puntata

Le vite di Orlando e Alice in È arrivata la felicità 2 continuano a far compagnia a telespettatori di Rai Uno ogni settimana, ma la seconda stagione della serie televisiva sembra non conquistare il pubblico televisivo. Gli ascolti sono in calo, puntata dopo puntata, tanto che la scorsa settimana lo share si è fermato al 12,09%, contando meno di tre milioni di telespettatori. Riusciranno i protagonisti a far decollare la fiction? Non siamo ancora a metà della serie, quindi una ripresa è ancora possibile, ma evidentemente manca qualcosa che riesca a fidelizzare i telespettatori. I temi affrontati nella serie sono importanti e il cast è di tutto rispetto. Forse manca un ritmo più incalzante oppure, banalmente, in Italia L’isola dei famosi continua ad appassionare di più il pubblico.

È arrivata la felicità 2: la crisi di Angelica

Cosa succederà nella prossima puntata di È arrivata la felicità 2, che andrà in onda il 13 marzo? Le anticipazioni ci rivelano che nel primo episodio, Quando hai cambiato acconciatura, Angelica inizierà a patire le conseguenze della terapia che sta seguendo per combattere il tumore. Comincerà a perdere i capelli e prenderà una drastica decisione con il supporto di Valeria e Giovanna. Di cosa si tratta? Nel frattempo, Angelica deciderà di invitare al suo matrimonio anche il dottor Ravalli (Simone Gandolfo), il medico che la sta seguendo, suscitando la gelosia di Orlando. Nel secondo episodio, Quando ho cominciato ad affidarmi troppo, la gelosia di Orlando peggiorerà.

È arrivata la felicità 2: la gelosia di Orlando

Orlando farà presente ad Angelica la sua gelosia, come reagirà la donna? Per sapere cosa succederà nella quinta puntata di È arrivata la felicità 2 non ci resta che aspettare una settimana. Il prossimo appuntamento con i protagonisti, Angelica (Claudia Pandolfi) e Orlando (Claudio Santamaria) è per martedì 13 marzo, sempre in prima serata, sempre su Rai Uno, subito dopo I soliti ignoti, programma condotto da Amadeus.