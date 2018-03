È arrivata la felicità 2, anticipazioni: Angelica va via di casa

È arrivata la felicità 2: anticipazioni sesta puntata

Non c’è stato nulla da fare, gli ascolti bassi registrati da È arrivata la felicità 2 hanno fatto prendere una decisione drastica ai vertici Rai. Se fino ad oggi la serie è andata in onda di martedì su Rai Uno, dalla sesta puntata cambieranno giorno e rete. Dal martedì al sabato, da Rai Uno a Rai Due. La sesta puntata andrà quindi in onda sabato 24 marzo, sempre in prima serata. La concorrenza sarà ancora più spietata, la serie televisiva con Claudia Pandolfi e Claudio Santamaria, infatti, andrà in onda contro Ballando con le stelle e C’è posta per te. È molto probabile che gli ascolti siano destinati a scendere ancora di più. Nonostante tutto, i fan delle serie non mancano e in molti vogliono sapere cosa succederà nella sesta puntata di È arrivata la felicità.

È arrivata la felicità 2: la gelosia di Orlando

Le anticipazioni ci rivelano che nella sesta puntata di È arrivata la felicità 2 la gelosia di Orlando sembrerà non trovare pace. L’uomo, infatti, nonostante i chiarimenti di Angelica è ancora convinto che la donna che ama sia innamorata del medico che la sta curando. Angelica ha un rapporto molto stretto con il dottor Ravalli, interpretato da Simone Gandolfo, ma tra i due esiste solo un rapporto medico-paziente. Orlando, però, non riuscirà più a gestire la situazione e Angelica, esasperata dal comportamento del suo compagno, deciderà di trasferirsi momentaneamente nella loro villa fuori Roma per seguire i lavori di ristrutturazione. La gelosia di Orlando prenderà il sopravvento sull’amore?

È arrivata la felicità 2: quando andrà in onda la sesta puntata?

Orlando raggiungerà Angelica (Claudia Pandolfi). Dopo una serie di nuove discussioni, i due protagonisti riusciranno a riappacificarsi? Riusciranno a finire i preparativi per il matrimonio? Per saperlo non ci resta che aspettare sabato 24 marzo. La sesta puntata, infatti, andrà in onda in prima serata, su Rai Due.