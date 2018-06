Dybala e Antonella Cavalieri non stanno più insieme: le dichiarazioni della ragazza al settimanale Chi

È finita di nuovo tra Paulo Dybala e Antonella Cavalieri. L’attaccante della Juventus e la studentessa argentina si sono lasciati dopo diversi anni insieme. Per amore Antonella ha lasciato il suo paese e si è trasferita in Italia, dove Dybala è diventato col tempo uno dei giocatori più amati. Oggi i due hanno deciso di prendere strade differenti e la Cavalieri ha confermato l’ennesima rottura con il connazionale sulle pagine del settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 13 giugno.

Antonella Cavalieri: “Il successo ha rovinato il nostro amore”

“Più Paulo diventava famoso, più si allontanava da me. Mi sono trasferita per amor suo dall’Argentina, senza conoscere nessuno, ma è stato un incubo”, ha raccontato Antonella Cavalieri alla rivista diretta da Alfonso Signorini. “La popolarità e le ragazze che gli facevano il filo hanno rovinato la nostra storia. Lui ha sempre negato di avere altre storie, ma a un certo punto ho smesso di credergli, mi sono tolta le fette di prosciutto dagli occhi, ho fatto la valigia e me ne sono andata”, ha aggiunto l’ormai ex fidanzata di Dybala.

Dybala, l’ex fidanzata Antonella vuole diventare come Belen

Nonostante l’addio a Dybala, Antonella Cavalieri è rimasta a vivere in Italia. “Ho deciso di restare comunque in Italia e di giocarmi le mie carte qui: mi piacerebbe lavorare in tv… questo Paese ha già portato fortuna ad altre mie connazionali come Belen Rodriguez e Wanda Nara… magari succede anche a me“, ha detto la giovane.

Chi è Antonella Cavalieri, l’ex fidanzata di Dyabala

Antonella Cavalieri è una modella e studentessa di Economia e Commercio. È nata a San Nicolas, piccola cittadina argentina nei sobborghi della capitale Buenos Aires, nel 1995. È alta 165 cm e pesa 55 kg.