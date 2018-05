Dua Lipa e Asensio del Real Madrid stanno insieme? Scoppia il gossip

Dua Lipa e Asensio notte insieme dopo la vittoria del Real Madrid in Champions League

Dua Lipa e Asensio stanno insieme? Secondo la CNN turca sì! O meglio, pare che la cantante e il calciatore abbiano passato una notte bollente insieme. E non una notte qualsiasi, bensì la finale di Champions League, che si è tenuta a Kyiv in Ucraina. L’artista inglese di origini albanese ha cantato prima del match tra il Real Madrid e il Liverpool e subito dopo la vittoria della formazione spagnola si sarebbe incontrata in gran segreto con il centrocampista di Palma di Maiorca. Al momento non si hanno ulteriori dettagli e i diretti interessati non hanno ancora confermato ma neppure smentito. Che i due siano i nuovi Shakira e Pique?

Gli amori di Dua Lipa prima di Asensio

Dua Lipa – 23 anni – ha avuto fino ad oggi un solo grande amore, quello per il modello e chef Isaac Carew. I giornali di gossip inglesi hanno parlato in passato di flirt – mai confermati – con Calvin Harris e Chris Martin.

Vita privata di Asensio del Real Madrid

Marco Asensio è single dallo scorso dicembre, da quando è finita la lunga relazione con la modella e studentessa di Educazione Marina Muntaner.