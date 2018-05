Droga al Grande Fratello, il responso del perito: la d’Urso litiga con Aida

Droga al Grande Fratello, il comunicato della produzione: Barbara d’Urso e Aida Nizar litigano

Durante la semifinale del Grande Fratello, Barbara d’Urso ha dato finalmente una risposta definitiva sul caso droga nato a seguito di una dichiarazione di Patrizia Bonetti portata a galla da Striscia la notizia. Nel corso della puntata la conduttrice ha letto un comunicato della produzione, giunto dopo un’attenta analisi delle parole dell’ex concorrente del reality show. “Le riprese in questione sono state analizzate con tecniche specifiche. L’analisi del segnale ha mostrato come la parola “mentre” sia improbabile. Si ritiene che Patrizia possa aver pronunciato “veramente” o “totalmente” e la parola “pippato” o “pippata”. Non è stata vista alcuna sostanza proibita nella Casa, le ispezioni sono capillari e tutto ciò che accade è monitorato 24 ore su 24″, si legge nella nota che archivia una volta per tutte il droga gate al GF 15. Ma prima della lettura del comunicato, la d’Urso ha avuto un’accesa discussione con la spagnola Aida Nizar.

Perché Barbara d’Urso e Aida Nizar hanno litigato durante la semifinale del Grande Fratello

Appena Patrizia ha iniziato a spiegare a Danilo quanto accaduto per via di una loro conversazione, Aida Nizar si è subito intromessa urlando: “Non associate il mio nome alla parola “pippava”. La spagnola è stata ripresa da Barbara d’Urso che ha sottolineato che la questione c’entrava poco con la spagnola. Ma Aida ha continuato a polemizzare e così la presentatrice si è avvicinata per chiarire la sua posizione. Piuttosto alterata, Barbarella ha fatto sapere: “Aida, non farmi arrabbiare, l’hai già detto almeno 40 volte. Abbiamo già chiarito che è impossibile, nessuno ha mai pensato di sospettarti. Amo Aida e mi sta simpatica, ma per farmi perdere la pazienza e innervosire ci vuole tanto. Non era il caso che spiegassi per l’ennesima volta questa storia della cocaina, perché nessuno di noi l’ha mai sospettato”.

Barbara d’Urso zittisce Aida Nizar sul caso droga al Grande Fratello 15

La sfuriata di Barbara d’Urso ha zittito Aida Nizar che è rimasta in silenzio e non ha più proferito parola sull’argomento. Le due riusciranno ad avere lo stesso rapporto dopo questo acceso scontro?