Droga al Grande Fratello, la d’Urso è arrabbiata: torna a parlare Patrizia VIDEO

Grande Fratello, Drga nella Casa? Nuove dichiarazioni di Patrizia a Pomeriggio 5, Barbara d’Urso chiede un nuovo controllo

Si complica la vicenda droga al Grande Fratello. La prima spiegazione di Patrizia Bonetti, avvenuta durante la diretta di martedì scorso, non è bastata a Striscia la notizia. “Ha detto “mentre pippava” e non “sembrava pippata”, ha ribadito il tg satirico di Antonio Ricci. Barbara d’Urso ha così deciso di affrontare la questione a Pomeriggio 5, dove ha invitato l’ex concorrente del reality show. Patrizia ha rimarcato che è impossibile introdurre della droga nella Casa di Cinecittà, visto che tutti gli inquilini vengono controllati e analizzati prima dell’inizio del gioco. “L’ho detto a bassa voce perché non è una frase bella. Ricordo bene di aver inteso quello (che Aida sembrava pippata dopo aver vomitato in bagno, ndr). Se avessi detto il contrario Danilo avrebbe avuto una reazione di stupore, invece è stato tranquillo”, ha ammesso l’ex fidanzata di Gianluca Vacchi.

Barbara d’Urso replica alle ultime dichiarazioni di Patrizia Bonetti

Ascoltate le dichiarazioni di Patrizia Bonetti, Barbara d’Urso ha avvisato i telespettatori di Pomeriggio 5 di aver chiesto un secondo controllo alla produzione. “Un secondo controllo minuzioso”, ha puntualizzato la conduttrice. “Stiamo analizzando tutti i video di quei giorni, parola per parola. Stiamo analizzando tutto in maniera chirurgica. Entro pochi giorni vi darò tutte le spiegazioni dettagliate”, ha detto la napoletana. “Io non svicolo”, ha poi concluso Barbarella.

Il video delle dichiarazioni di Barbara d’Urso e Patrizia Bonetti sul caso droga al Grande Fratello