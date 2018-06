Donatella Milani si ritira da Ora o mai più: ecco perché

Ora o mai più, Donatella Milani si è ritirata: la cantante spiega perché su Facebook

Stasera, in prima serata su Rai1, parte Ora o mai più. Ma c’è già un primo forfait. Donatella Milani, cantante arruolata tra i concorrenti di questo nuovo programma condotto da Amadeus, annuncia sul suo profilo Facebook il ritiro dalla trasmissione della RAI. A spiegare il motivo è la stessa interprete di canzoni come “Volevo dirti” in un breve post pubblicato sui suoi social. Ecco cosa scrive: “(…) Ciao miei cari amici e fans, sto notando che già su internet e testate giornalistiche stanno parlando del mio ritiro dalla trasmissione “Ora o mai più”. Non scrivono il perché, o come spesso accade s’inventano cose! La verità e’ che stasera mi vedrete, ma poi in effetti ho dovuto lasciare il programma. La verità posso dirla solo io…mi sono ritirata perché, mia mamma ha solo qualche giorno di vita! Ed io, ho scelto di stare vicino a lei… e non come qualcuno mi ha proposto: “The show must go on”“. Insomma, secondo quanto rende noto il volto del Festival di Sanremo 1983 alla base della decisione ci sarebbero dei problemi personali.

Ciao miei cari amici e fans, sto notando che gia' su internet e testate giornalistiche stanno parlando del mio ritiro… Gepostet von Donatella Milani am Freitag, 8. Juni 2018

Donatella Milani si ritira da Ora o mai più: al suo posto Francesca Alotta?

Nell’annunciare che stasera sarà a Ora o mai più e che si ritira dal programma dopo la prima puntata, Donatella Milani non conferma (ma neppure smentisce) le ultime indiscrezioni. Secondo quanto riporta TvBlog, infatti, sembrerebbe che a sostituire la cantante originaria di Montevarchi, un piccolo comune della Toscana, sarà Francesca Alotta. Stiamo parlando dell’artista palermitana divenuta celebre negli anni ’90 anche grazie alla canzone “Non amarmi” interpretata in coppia con Alessandro Baldi al Festival di Sanremo 1992. Se la notizia fosse confermata, la Alotta tornerebbe a lavorare con Amadeus dopo la precedente, comune esperienza di Music Farm.

Ora o mai più, con Amadeus: chi sono gli altri concorrenti e chi c’è nel cast

Dunque, ritiri a parte è tutto pronto. Ora o mai più, questo il titolo scelto per il nuovo show musicale di RaiUno presentato da Amadeus, andrà in onda a partire dalle ore 21.20 circa di stasera. Questi i nomi degli altri concorrenti in gara: i Jalisse, Massimo Di Cataldo, Valeria Rossi, Lisa, Alessandro Canino, Marco Armani e Stefano Sani. Insieme a loro, arruolati nel cast come “maestri” troviamo anche Patty Pravo, Loredana Berté, Orietta Berti, Red Canzian, Marcella Bella, Marco Masini e Michele Zarrillo.