Don Matteo, le accuse di Pierino: “Mi hanno rubato l’idea”

Don Matteo, le accuse di Alvaro Vitali (Pierino): “Mi hanno rubato l’idea”

In un ‘intervista rilasciata al settimanale Oggi Pierino, Alvaro Vitali, senza peli sulla lingua lancia delle accuse alla Rai. La rete, secondo quato dichiarato, sarebbe colpevole di avergli rubato l’idea per Don Matteo. L’attore, nello specifico, ha raccontato al giornale di aver scritto una sceneggiatura praticamente uguale alla trama di Don Matteo, la stessa che avrebbe poi proposto alla Rai. Del suo progetto, però, non se ne sarebbe fatto niente mentre adesso, su Rai 1, la celebre fiction con Terence Hill sembra ancora riscuotere un gran successo tra il pubblico. Ma è davvero possibile che qualcuno abbia rubato alla Rai l’idea a Pierino? Nell’esporre la sua versione dei fatti, ad Oggi, Alvaro Vitali sembrerebbe essere davvero convinto.

“Don Matteo? Mi hanno rubato l’idea!” dichiara al settimanale Oggi Pierino “Lo dovevo fare io”. Alvaro Vitali, inoltre, nella stessa intervista spiega: “È uguale ad una sceneggiatura che avevo scritto con mia moglie Stefania e che anni fa avevo portato in Rai. La storia è proprio uguale a quella che poi è andata in onda”. L’unica differenza dice lui? “La sua doveva chiamarsi Don Pierino”. L’intenzione di Alvaro Vitali, come afferma lui, era quella di mostrare un nuovo lato del suo personaggio: quello saggio e maturo.

Coincidenze? Di questo non sembrerebbe essere convinto Pierino che, a tal proposito, dichiara: “La sceneggiatura la portai in Rai sei o sette mesi prima che andasse in onda Terence Hill”. Don Pierino, racconta Alvaro Vitali, come Don Matteo, avrebbe dovuto risolvere piccoli gialli aiutato dalla perpetua (ruolo che avrebbe interpretato la moglie Stefania). Il suo personaggio, però, girava per il paese con una bici rossa. “Alla faccia delle coincidenze” ha esclamato alla fine Alvaro Vitali “Hanno cambiato solo il colore della bici!”.