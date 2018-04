Don Matteo 12: le novità sulla dodicesima stagione

By

Don Matteo 12: la dodicesima stagione si farà?

Ascolti altissimi anche per l’undicesima stagione di Don Matteo. Terence Hill con tonaca, basco e bicicletta nei panni del prete investigatore continua ad essere apprezzato dal pubblico di Rai Uno. Una, se non l’unica, serie televisiva che non ha mai deluso le aspettative del pubblico. Ci sono state delle novità dalla prima stagione, molti protagonisti sono cambiati, ma nonostante tutto Don Matteo è amato. Lui e la squadra di Carabinieri, prima a Gubbio ora a Spoleto, hanno fidelizzato milioni di telespettatori negli anni. L’undicesima stagione, giunta ormai all’ultima puntata, ci lascia con una domanda: ci sarà la dodicesima stagione?

Don Matteo 12: le parole di Nathalie Guetta e Terence Hill

Rivedremo sul piccolo schermo Don Matteo, il maresciallo Cecchini, Natalina e Pippo? A deludere le aspettative dei fan della serie le dichiarazioni di una delle protagoniste femminili. Nathalie Guetta, che nella serie è Natalina e che ogni sabato vediamo a Ballando con le stelle al fianco di Simone Di Pasquale, ha detto “non so neanche se ci sarà un’altra stagione“. A tranquillizzare i telespettatori che dal 2000 non perdono una puntata della serie sono arrivate le parole del protagonista. “Don Matteo potrebbe andare avanti all’infinito” ha dichiarato Terence Hill a Tv Sorrisi e Canzoni, facendo ipotizzare una dodicesima stagione. Visti gli ascolti la Rai potrebbe investire su Don Matteo 12.

Don Matteo 12: la prima serata del giovedì passa a Pif

Se ci sarà o meno la dodicesima stagione di Don Matteo non lo sappiamo ancora. L’unica cosa certa è che il prete più famoso d’Italia, dopo aver fatto compagnia ai telespettatori per 14 puntate, passerà il testimone a Pif con la seconda stagione de La mafia uccide solo d’estate. I protagonisti della serie ambientata a Palermo vi aspettano sempre in prima serata, sempre su Rai Uno, subito dopo I soliti ignoti, programma condotto da Amadeus.