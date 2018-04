Don Matteo 11, anticipazioni: Giovanni o Nardi, la scelta di Anna

Don Matteo 11: anticipazioni ultima puntata

Il successo di Don Matteo sembra inarrestabile. Anche l’undicesima serie ha fatto registrare ascolti molto alti, facendo ipotizzare una dodicesima stagione. Terence Hill, nei panni del prete investigatore, tiene, puntata dopo puntata, milioni di telespettatori incollati al piccolo schermo. In molti si lamentano di una fiction italiana poco innovativa, ma alla fine come per Sanremo, Don Matteo tutti lo criticano, tutti vorrebbero interrompere la serialità, ma alla fine tutti lo guardano. La ficiton di Rai Uno sta ormai volgendo al termine, giovedì prossimo, il 19 aprile, infatti, andrà in onda l’ultima puntata di Don Matteo 11. Cosa succederà nelle vite dei protagonisti?

Don Matteo 11: Anna è ancora innamorata di Giovanni?

Cosa succederà nell’ultima puntata di Don Matteo 11? Molti sono gli interrogativi aperti: chi sceglierà Anna? La capitana è ancora innamorata di Giovanni o il sentimento per Nardi prenderà il sopravvento? Tra Sofia e Seba come andrà a finire? Le anticipazioni ci rivelano che nel primo episodio dell’ultima puntata, Il bambino di Natale, il piccolo Cosimo verrà ricoverato in ospedale. La situazione apparirà subito molto grave, al bambino non restano che poche settimane di vita. Il maresciallo Cecchini, che ha preso a cuore Cosimo, farà di tutto per realizzare il suo ultimo sogno: festeggiare il Natale con suo papà. Ma chi segue la serie televisiva sa che l’impresa del maresciallo sarà impegnativa, perché nell’episodio sarà ferragosto. Cecchini (Nino Frassica), però, farà di tutto per vedere gli occhi di Cosimo brillare di gioia, ci riuscirà?

Don Matteo 11: Anna si sposa?

Nel frattempo, Anna riceverà una proposta importante. Giovanni, dopo aver lasciato il seminario, le chiederà di sposarlo. Cosa risponderà la capitana? Tornerà tra le braccia dell’ex fidanzato o aspetterà Nardi? Per sapere quale sarà la decisione della protagonista femminile di questa undicesima stagione non ci resta che aspettare una settimana. L’ultima puntata di Don Matteo 11 andrà in onda giovedì prossimo, 19 aprile. I protagonisti vi aspettano sempre in prima serata, sempre su Rai Uno.