Don Matteo 11, anticipazioni: Chiara tenta di conquistare Nardi

Don Matteo 11: anticipazioni decima puntata

Continua senza esitazioni il successo di Don Matteo, serie televisiva giunta ormai all’undicesima stagione. Verrebbe quasi da dire “che giovedì sarebbe senza Don Matteo“, ormai ci abbiamo fatto l’abitudine. Terence Hill con la toga, il basco e l’immancabile bicicletta sono ormai una certezza per il pubblico di Rai Uno, che sembra non stancarsi mai del prete più famoso d’Italia. Cosa succederà nella decima puntata di Don Matteo 11? Le anticipazioni ci rivelano che nel primo episodio, Dimmi chi sei, avverrà un nuovo omicidio a Spoleto. Ad essere ucciso questa volta sarà un noto chef della città. Cosa si nasconde dietro il nuovo caso? Una cosa è certa, le indagini saranno molto complesse e metteranno in difficoltà la squadra dei Carabinieri. Nel frattempo, non potrà mancare qualche gaffe di Cecchini. Questa volta il maresciallo cercherà di favorire la coppia: Capitano Olivieri e il PM Nardi.

Don Matteo 11: Anna è gelosa di Chiara?

Ovviamente il piano di Cecchini (Nino Frassica) si rivelerà un mezzo fallimento, anche se messo in atto con tutte le buone intenzioni. Il maresciallo, infatti, convincerà una veterinaria di Spoleto a sedurre Nardi affinché Anna si possa ingelosire. Come andrà a finire? Nel secondo episodio, Solo andata, oltre ad un nuovo caso, vedremo una situazione assurda in casa Cecchini. L’abitazione, infatti, sarà invasa dai tarli e tutti, comprese Anna e Chiara, si trasferiranno a casa del PM. Ovviamente la sorella della capitana approfitterà della situazione per cercare di conquistare Nardi. Come reagirà Anna?

Don Matteo 11: Sofia scoprirà la verità?

Nel frattempo, Sofia continuerà a cercare la madre biologica e nella decima puntata la ragazza riuscirà a scoprire l’identità di suo padre. Quest’informazione le basterà per trovare la mamma? Tra Sofia, Seba e Alice come andrà a finire? Quanto resisterà ancora Sofia alle cattiverie della ragazza che è uscita dal coma? Per saperlo non ci resta che aspettare una settimana. La decima puntata di Don Matteo 11 andrà in onda giovedì 22 marzo. L’appuntamento con i protagonisti è sempre in prima serata, sempre su Rai Uno.