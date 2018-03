Don Matteo 11, anticipazioni: Cecchini vuole battere Don Matteo

Don Matteo 11: anticipazioni undicesima puntata

Continua il successo della fiction con il prete più famoso d’Italia. La serie televisiva che vede protagonista Terence Hill ha fidelizzato un gran numero di telespettatori. L’undicesima stagione sta per terminare e in molti si chiedono se tra la capitana Olivieri e il PM Nardi nascerà finalmente un amore. La sorella di Anna sembra essere interessata all’affascinante PM, senza accorgersi dei sentimenti della Olivieri. Cosa succederà nella prossima puntata di Don Matteo 11? Le anticipazioni ci rivelano che nel primo episodio, La crepa, i carabinieri di Spoleto indagheranno su un presunto caso di suicidio. L’aiuto di Don Matteo sarà fondamentale anche per risolvere questo caso?

Don Matteo 11: Cecchini vuole vincere a scacchi

Nell’undicesima puntata vedremo anche Cecchini alle prese con una particolare partita a scacchi. Ne abbiamo viste molte negli anni, ma questa volta il maresciallo ha deciso che vuole battere per la prima volta Don Matteo. Ci riuscirà? Una cosa è certa, Anna Olivieri farà di tutto per aiutarlo e cercherà di allenare al meglio Cecchini. Nel frattempo, Sofia sembrerà essere sparita nel nulla. Nel secondo episodio, Premonizioni, oltre ad un nuovo caso di omicidio, assisteremo alla svolta sentimentale della capitana. La donna si arrenderà al fatto che Chiara si sia fidanzata con il PM o affronterà la sorella e confesserà a Nardi i sentimenti che prova per lui? Intanto, a Spoleto di svolgerà una gara ciclistica a cui parteciperà anche Cecchini per una buona causa. Cosa o chi convincerà il maresciallo a partecipare?

Don Matteo 11: quando andrà in onda l’undicesima puntata?

Per sapere cosa succederà nella prossima puntata di Don Matte 11 non ci resta che aspettare una settimana. L’undicesimo appuntamento con i protagonisti della serie televisiva con Terence Hill e Nino Frassica andrà in onda giovedì 29 marzo, sempre in prima serata, sempre su Rai Uno, subito dopo I soliti ignoti, programma condotto da Amadeus.