Baye Dame chiede scusa alla sorella di Aida, Karina Cascella: “Non basta”

Domenica Live, Karina Cascella contro Baye Dame dopo le scuse alla sorella di Aida Nizar

Baye Dame è tornato in tv. Dopo la squalifica al Grande Fratello è stato chiamato da Barbara d’Urso a Domenica Live. Il giovane si è scusato pubblicamente con la sorella di Aida Nizar, arrivata in Italia per difendere la gieffina. In realtà è stata proprio la spagnola a chiedere delle scuse pubbliche e Baye non se l’è fatto ripetere due volte. Al pentimento del ragazzo non ha però creduto Karina Cascella che, nel consueto ruolo di opinionista, ha duramente criticato l’ex concorrente del reality show. “Ti sei scusato con i telespettatori, ma non ti sei mai scusato con lei, con noi. La nostra famiglia ha molto sofferto per questa situazione”, ha detto Alia, la sorella di Aida. “Mi scuso con la famiglia di Aida, ma anche un’altra famiglia ha sofferto. Mi dispiace di avervi fatto soffrire”, ha replicato Baye Dame.

Karina Cascella contro Baye Dame del Grande Fratello

Le scuse di Baye Dame alla sorella di Aida Nizar non sono andate giù a Karina Cascella. “Devi ringraziare Barbara d’Urso se sei ancora in tv. Per me non dovresti essere più in video per quello che hai fatto. Le scuse non bastano, hai mandato un messaggio gravissimo sul bullismo e sulla violenza. Oltre al gesto, ti voglio ricordare anche le frasi che hai usato. Il tuo pianto non basta”, ha sentenziato l’opinionista di Domenica Live. Baye ha provato a difendersi dal duro attacco di Karina: “Aida aveva dei problemi con tutti noi. Prima del suo arrivo in Casa si respirava un clima di armonia. Penso di essermi meritato la squalifica, non è giusto far passare questa scena di violenza”.

Domenica Live, Karina contro Baye: “Non sei pentito”

Nonostante le parole di Baye Dame, Karina Cascella resta della sua idea: “Non sei pentito, continui ad attaccare Aida”.