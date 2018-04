Francesca Cipriani spiazza Barbara d’Urso a Domenica Live: l’ex naufraga arriva in ritardo durante la diretta

Francesca Cipriani oggi è stato letteralmente l’ospite più atteso di Domenica Live. L’ex naufraga, infatti, presentata da Barbara d’Urso, avrebbe dovuto fare il suo ingresso in studio dopo il video riassunto della sua esperienza all’Isola dei Famosi. Qualcosa, però, durante la diretta è andato storto e dopo l’annuncio della conduttrice nessuno, in realtà, è entrato in studio. Dove era finita Francesca Cipriani? Questa la domanda che tutti gli ospiti di Domenica Live si sono fatti oggi durante la trasmissione.

Francesca Cipriani arriva in ritardo a Domenica Live: l’imprevisto in diretta dalla d’Urso

Nello stupore generale, allora, Barbara d’Urso ha chiesto informazioni alla regia che, prontamente, ha rivelato i motivi dell’assenza di Francesca. La Cipriani si trovava in realtà in camerino. Pur essendo arrivata molto presto a Domenica Live, infatti, l’ex pupa avrebbe deciso (all’ultimo momento) di fare cambio d’abito. Il vestito che indossava infatti non la convinceva e, poco prima di entrare in studio, sarebbe corsa in camerino per cambiarlo ed indossarne un altro. Barbara d’Urso, allora, rimasta in studio in attesa di vedere comparire la Cipriani ha preso la palla al balzo e, tra una battuta e l’altra, ha mandato delle telecamere dietro le quinte per vedere, in realtà, che cosa quest’ultima stesse facendo.

Barbara d’Urso lapsus in diretta: a Domenica Live chiama Francesca Cipriani “Valeria”

Il siparietto, di fatto, molto ha divertito gli ospiti di Domenica Live. Molti di questi, inoltre, hanno addirittura paragonato la presenza scenica della Cipriani a quella della Marini (entrambe in grado di attirare sempre e comunque l’attenzione su di loro). Come molti già sanno, prima del chiarimento all’Isola dei Famosi, i rapporti tra Francesca Cipriani e Valeria Marini non erano certo idilliaci. Nell’ultimo periodo, inoltre, molti hanno continuato a paragonare l’ex pupa a Valeria. Barbara d’Urso, oggi, ha addirittura chiamato la Cipriani “Valeria”. Ma quest’ultima sarà contenta di dividere adesso la scena con la sua rivale?