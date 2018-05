Domenica Live: la verità della D’Urso su Baye vs GF e lo “scoop” di Gentili

Baye Dame vs gli autori del GF per le mancate scuse ad Aida: la D’Urso precisa

Barbara D’Urso fa tutte le precisazioni del caso a Domenica Live. La conduttrice di Canale5 risponde alle ombre sollevate da Baye Dame per le mancate scuse ad Aida nella Casa di Grande Fratello. Poi, la presentatrice replica anche a quanto mostrato da Striscia la notizia circa il presunto “scoop” con protagonisti Paola di Benedetto e Matteo Gentili. Per il “caso Dame – Nizar”, rivolgendosi al concorrente squalificato dal reality la D’Urso fa così sapere: “So – dice – che avresti voluto portare delle rose, ma per gli autori è sembrato eccessivo, una sorta di fiction“. “C’è stato un fraintendimento – sottolinea – fra te e i ragazzi che ti hanno accompagnato nella Casa“, i quali avrebbero detto all’italo-senegalese di “evitare di rapportarti con i quattro nominati per non instaurare qualunque sorta di dinamica” (quindi anche con Aida).

Domenica Live: Barbara D’Urso replica al filmato di Striscia sullo “scoop” di Paola e Matteo

Le mancate scuse di Baye Dame ad Aida Nizar al GF 2018 non sono il solo oggetto delle precisazioni di Barbara D’Urso. A Domenica Live la conduttrice replica anche a quanto mostrato l’altra sera a Striscia la notizia, per cui dalle immagini sembrerebbe che Matteo Gentili e Paola Di Benedetto stiano architettando qualcosa. Ora, però, arriva un’altra versione dei fatti. Questo quanto affermato dalla conduttrice del reality nel programma domenicale di Canale5: “Da quello che ho capito da ‘Striscia’, Paola avrebbe detto a Matteo che avrebbero dovuto fare uno scoop sul giornale. Martedì entro nella Casa e lo chiedo direttamente a Matteo“.

La versione dell’amico di Gentili

Per il resto, laconico è il commento di Rodolfo, migliore amico di Gentili, anche lui presente in studio in trasmissione dalla D’Urso. Secondo l’amico del gieffino, nel filmato Matteo non afferma “Paola mi ha detto“, ma “mi han detto” (pronunciato in toscano). Enigma risolto oppure no?