Ospiti in TV, 1 aprile 2018: chi c’è a Domenica In e a Quelli che il calcio

Domenica In: tutti gli ospiti del 1 aprile 2018, da Valerio Scanu a Neri Marcoré

Ci sarà anche Valerio Scanu tra i nuovi ospiti di Domenica In del 1 aprile 2018, data in cui il programma condotto da Cristina Parodi tornerà in onda nel pomeriggio su Rai1. Valerio Scanu sarò ospite in trasmissione per interpretare la celebre canzone di Lionel Richie, “All night long”. Insieme a lui, per uno spazio musicale più ampio, ci saranno anche Ivana Spagna (con la sua “Easy Lady”), Fiordaliso (“Non voglio mica la luna”), Ivan Cattaneo (“Sono bugiardo”) e, infine, Dario Baldan Bembo (“Amico è”). Il tema, l’avrete capito, sono gli anni ’80, per cui ospiti in apertura della nuova puntata di Domenica In saranno anche Anna Valle e Nerì Marcore, i due attori protagonisti di Questo nostro amore ’80, fiction che torna in onda su Rai1 domenica sera. Nel mezzo della trasmissione, spazio anche a Carmen Russo e ad Enzo Paolo Turchi, i due famosi ballerini che questa settimana saranno protagonisti del test-intervista chiamato “Gioco delle affinità”. Quindi, Massimiliano Rosolino avrà l’onore di farsi chiedere dalla Parodi “Che uomo sei?”, mentre la sorella della conduttrice, Benedetta, cucinerà a casa di Simona Marchini. Infine, ad inizio puntata, inevitabile sarà anche l’omaggio a Fabrizio Frizzi, con le tante immagini tratte dal programma “Tandem“.

Quelli che il calcio: tra gli ospiti del 1 aprile 2018 anche Luca Barbarossa

Così come per Domenica In, il 1 aprile 2018 anche a Quelli che il calcio ospiti e conduttori omaggeranno un personaggio noto scomparso di recente: l’allenato Emiliano Mondonico. Fatte le dovute celebrazioni, la trasmissione di Rai2 presentata da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran lascerà poi spazio alle altre ospitate, tra cui anche quella di Luca Barbarossa. Dopo il Festival di Sanremo 2018, il cantante sarà ospite in studio per cantare “Passame er sale”, ma anche per esibirsi “centone” realizzato insieme ai due presentatori e alla band Jaspers. Tra gli ospiti fissi arruolati nel cast i telespettatori ritroveranno: Diego Abatantuono, Eleonora Pedron, Tommaso Labate e, per i comici, Ubaldo Pantaloni (nel giorno di Pasqua, impegnato con le imitazioni di Gigi Buffon e Corrado Augias) e Antonio Ornano (con i suoi personaggi-scompiglio, dall’inviato del tg Branzino al telecronista Coccio). Tra le riconferme del cast fisso anche Federico Russo in Corso Sempione e Francesco Mandelli, a Milano insieme al critico d’arte Francesco Bonami.

Quali sono i nuovi ospiti di Che tempo che fa 2018?

Forniti i nomi di tutti gli ospiti di Domenica In e Quelli che il calcio, Gossip e TV ricorda ai lettori che questa domenica, giorno di Pasqua, il programma di Rai1 Che tempo che fa non andrà in onda. Al suo posto la RAI trasmetterà la prima puntata di Questo nostro amore ’80.