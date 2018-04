Domenica In: Mara Venier e Maurizio Costanzo nuovi conduttori?

Mara Venier e Maurizio Costanzo conduttori di Domenica In 2018-2019?

Saranno Mara Venier e Maurizio Costanzo i conduttori di Domenica In 2018-2019? Secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe essere così. A lanciare la “bomba”, ripresa anche da Dagospia, è Novella 2000 nella rubrica “Sussurri e Grida”. Secondo quanto scritto da Ivan Rota, nella prossima stagione TV “la prima parte dello storico programma” di Rai1 “vedrà protagonista ancora Cristina Parodi senza la sorella Benedetta, mentre per la seconda parte si parla della coppia Mara Venier e Maurizio Costanzo“. Con una precisazione che è doverosa: almeno per il momento, così fa sapere il giornalista, la notizia è basata su “voci di corridoio, ma attendibili“. L’ipotesi che, però, sorge più spontanea di tutte è quella che Cristina Parodi non lasci del tutto il programma ma lo conduca dalle 14.00 alle 16.00 circa, per poi passare la palla al “nuovo” duo televisivo. Sarà così?

Domenica In: Mara Venier tornerebbe alla conduzione dopo la sua ultima edizione del 2013

Intanto che si capisca il da farsi, Mara Venier la sua Domenica In l’ha già fatta. La conduttrice tv è stata al timone del programma di Rai1 per ben nove edizioni, andate in onda negli anni compresi tra il 1996 ed il 2013. Il suo debutto alla guida della storica trasmissione è avvenuto a metà anni ’90 insieme a Luca Giurato. A seguire, la presentatrice ha condiviso la conduzione del contenitore domenicale prima con Carlo Conti e Antonella Clerici (nel 2004) e poi anche con Massimo Giletti e Paolo Limiti (nel 2005). Questo prima che, nel 2006, venisse allontanata dallo show festivo della RAI in seguito alla lite tra Adriano Pappalardo ed Antonio Zechila. Infine, la sua ultima edizione che risale al 2013.

Maurizio Costanzo è già stato autore di Domenica In 2015-2016

Per quanto riguarda, invece, Maurizio Costanzo il giornalista ha già firmato come autore l’edizione 2015-2016 di Domenica In, quella presentata da Paola Perego. Ora, se la nuova indiscrezione fosse confermata Costanzo tornerebbe a condurre un contenitore domenicale a distanza di circa 15 anni dalla chiusura della “sua” Buona Domenica su Canale5.