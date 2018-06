Domenica In, Cristina Parodi commenta l’arrivo di Mara Venier: “E’ una scelta della Rai, ma io non la discuto”

Cristina Parodi e Mara Venier entrambe volti di Domenica In. Le due conduttrici si divideranno la prossima edizione nella domenica pomeriggio di Rai1. Intervistata da “Leggo”, la signora Gori parla così della collega di ritorno in Rai dopo un’assenza durata svariati anni. A chi le chiede se sia sorpresa della scelta di Mara Venier, la giornalista in passato al timone del Tg5 così replica: “E’ una scelta della Rai, che va in un’altra direzione, ma io non la discuto“. Quindi, le parole di buon auspicio indirizzate alla presentatrice storica per la nuova avventura: “Posso solo fare tantissimi auguri a Mara, certamente sarà una domenica diversa dalla mia e le auguro che possa andare bene“. Stando alle prime anticipazioni, la Venier dovrebbe condurre la prima parte del programma, mentre la Parodi si occuperebbe del secondo ed ultimo segmento.

Domenica In, Cristina Parodi nega il flop: “Ha pesato tanto la situazione della Rai”

Nell’intervista in questione, Cristina Parodi parla anche della sua ultima Domenica In e nega che si sia trattato di un flop. A chi le domanda cosa non abbia funzionato nel suo programma, l’ex conduttrice de La vita in diretta risponde che: “Ha pesato tanto la situazione della Rai, i cambiamenti che aveva fatto, l’esclusione di Massimo Giletti. Cose che francamente non riguardavano direttamente me ma la collocazione nella quale mi trovavo. Il programma della domenica dell’anno scorso ha fatto gli stessi ascolti e nessuno ha mai fatto polemica…“. Così fa sapere l’attuale volto di Rai1.

Cristina Parodi: “Il mio futuro? Sarà ancora alla Rai”

Domenica In, che sia nuova o già passata, per cui Cristina Parodi resterà in Rai ancora per un po’. Lo conferma lei stessa intervistata, dicendo con il sorriso che il suo futuro “sarà ancora alla RAI” e che “farò un programma la domenica“. Domani, 27 giugno 2018, tutti i dettagli del caso saranno rivelati nella presentazione dei nuovi palinsesti della tv di Stato validi per l’autunno 2018-2019.