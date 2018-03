Domenica In, Benedetta Parodi è andata via? Parla la Rai

Benedetta Parodi lascia Domenica In: parla la Rai per la prima volta

La scelta di lasciare la conduzione di Domenica In a Benedetta e Cristina Parodi aveva sorpreso un po’ tutti. I telespettatori della Rai avevano apprezzato tale decisione. Peccato però che le cose non sono andate affatto bene. Il talk-show non ha riscosso i consensi tanto sperati e di lì ha poco le cose sono iniziate ad andare sempre peggio. Dalla prima puntata ad oggi ci sono state davvero molto modifiche. La trasmissione ha subito svariati tagli, soprattutto per quanto riguardo la parte dedicata a Benedetta. Era da ormai diverso tempo che si parlava di una certa rottura tra la donna e la produzione. Il tutto è poi stato in un certo senso confermato con i saluti della conduttrice.

Domenica In: la verità su Benedetta Parodi

Il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ha cercato di fare luce su tale polemica. La rivista ha pensato bene di fare un excursus storico sulle due sorelle Parodi, fino ad arrivare alla conduzione ‘di coppia’ a Domenica In. Contattando i diretti interessati si è perciò cercato di capire cosa sia accaduto e perché Benedetta sembri non far più parte della trasmissione. A quanto pare, però, il giornale non è riuscito a ricevere alcuna chiara risposta. La redazione di Sorrisi ha chiamato la Rai, che ha però detto di chiamare Benedetta per chiedere spiegazioni. Quest’ultima ha però passato il tutto al suo ufficio stampa che, a sua volta, ha detto di telefonare direttamente la Rai.

Benedetta Parodi e la Rai in rottura? La risposta definitiva

Richiamando poi la Rai, Tv Sorrisi e Canzoni è riuscito a ricevere una minima spiegazione. “Per noi non ci sono novità.” A quanto pare, perciò, non sembra sia cambiato nulla per la Parodi o almeno così sembra essere stato dichiarato. A questo punto non resta che attendere ancora un po’ e capire come stiano realmente le cose.