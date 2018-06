Diletta Leotta: da Sky a nuova conduttrice di Detto Fatto? Il gossip

Caterina Balivo addio: la nuova conduttrice di Detto Fatto è Diletta Leotta?

Continuano le indiscrezioni sulla nuova conduttrice di Detto Fatto. Secondo il settimanale Spy ci sono buone probabilità che l’erede di Caterina Balivo sia Diletta Leotta. Sì, proprio la giornalista di Sky Sport che nel 2017 è stata criticata dalla Balivo per l’abito sfoggiato al Festival di Sanremo. Per la rivista edita da Mondadori l’arrivo di Diletta in Rai è quasi certo anche se per il momento non è confermato. Soprattutto perché la siciliana è uno dei volti di punta della pay per view, senza dimenticare che è fidanzata con uno dei suoi dirigenti, Matteo Mammì. Sky si lascerà davvero scappare una conduttrice così amata, in particolar modo dal pubblico più giovane? Staremo a vedere… di sicuro non è la prima volta che la Rai si mostra interessata alla Leotta. Già lo scorso anno Carlo Conti ha provato ad averla come valletta a I migliori anni così come gli autori di Quelli che il calcio hanno cercato di strapparle un ruolo da prima donna. Ma Diletta ha sempre rifiutato tutto, restando fedele a Sky. Continuerà su questa strada o farà un’eccezione per Detto Fatto?

Detto Fatto: tutte le altre probabili conduttrici eredi di Caterina Balivo

Non solo Diletta Leotta. Come riportano le indiscrezioni degli ultimi giorni, in lizza per il ruolo di nuova conduttrice ci sono anche: Laura Chiatti, Elena Santarelli, Bianca Guaccero, Anna Tatangelo, Ilenia Lazzarin, Carolina Di Domenico. Escluso quest’ultima, che lavora in televisione da molti anni, si stanno valutando profili particolari, fuori dagli schemi della classica conduttrice. La Chiatti, la Guaccero e la Lazzarin sono principalmente delle attrici, che nel corso della loro carriera non hanno disdegnato il ruolo di presentatrice. Bianca ha condotto il Festival di Sanremo nel 2008 e quest’estate sarà impegnata in giro per l’Italia con il Festival Show; Ilenia – conosciuta ai più per il ruolo di Viola in Un Posto al Sole – ha presentato su Fox Il Contadino cerca moglie.

Perché Serena Rossi non torna a condurre Detto Fatto

Dal prossimo settembre Caterina Balivo non sarà più alla guida di Detto Fatto. La conduttrice è stata “promossa” su Rai Uno, dove tornerà per condurre un nuovo format ancora top secret. Chi prenderà il suo posto? All’inizio si è subito pensato a Serena Rossi, l’attrice e cantante che ha degnamente sostituito Caterina lo scorso anno, durante il periodo di maternità. La Rossi ha soddisfatto le aspettative del pubblico e dei dirigenti Rai e tutti hanno chiesto il suo ritorno ma Serena ha preferito declinare l’invito. Il motivo? La compagna di Davide Devenuto vuole dedicarsi ad altri progetti, come la fiction televisiva incentrata sulla cantante Mia Martini.