Detto Fatto, chi sarà la nuova conduttrice? Ecco le sei candidate

Chi sarà la nuova conduttrice di Detto Fatto dopo Caterina Balivo? News e gossip

Dal prossimo settembre Caterina Balivo non sarà più alla guida di Detto Fatto. La conduttrice è stata “promossa” su Rai Uno, dove tornerà per condurre un nuovo format ancora top secret. Chi prenderà il suo posto? All’inizio si è subito pensato a Serena Rossi, l’attrice e cantante che ha degnamente sostituito Caterina lo scorso anno, durante il periodo di maternità. La Rossi ha soddisfatto le aspettative del pubblico e dei dirigenti Rai e tutti hanno chiesto il suo ritorno ma Serena ha preferito declinare l’invito. Il motivo? La compagna di Davide Devenuto vuole dedicarsi ad altri progetti, come la fiction televisiva incentrata sulla cantante Mia Martini. Chi sarà dunque la nuova conduttrice di Detto Fatto? La Rai sta valutando diverse candidature, in particolari sei, e come fa sapere Tv Blog la decisione finale verrà presa la prossima settimana.

Detto Fatto, nuova conduzione: le sei probabili eredi di Caterina Balivo

Per il futuro di Detto Fatto si stanno vagliando le candidature di Laura Chiatti, Elena Santarelli, Bianca Guaccero, Anna Tatangelo, Ilenia Lazzarin, Carolina Di Domenico. Escluso quest’ultima, che lavora in televisione da molti anni, si stanno valutando profili particolari, fuori dagli schemi della classica conduttrice. La Chiatti, la Guaccero e la Lazzarin sono principalmente delle attrici, che nel corso della loro carriera non hanno disdegnato il ruolo di presentatrice. Bianca ha condotto il Festival di Sanremo nel 2008 e quest’estate sarà impegnata in giro per l’Italia con il Festival Show; Ilenia – conosciuta ai più per il ruolo di Viola in Un Posto al Sole – ha presentato su Fox Il Contadino cerca moglie.

Novità a Detto Fatto da settembre: Caterina Balivo lascia il programma

Anna Tatangelo invece ha alternato la carriera di cantante a quello di conduttrice, presentando diversi programmi quali Ballando con te, About Love e I Migliori Anni. Chi la spunterà?