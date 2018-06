Caterina Balivo piange a Detto Fatto: “Questa è la mia ultima puntata”

Caterina Balivo piange a Detto Fatto, si prepara a “traslocare” su Rai 1 e, in lacrime, dice addio al “suo” programma in onda sul secondo canale. “Il prossimo anno – annuncia la conduttrice in TV – non lo trascorrerò con la famiglia di Detto Fatto perché questa è la mia ultima puntata qui“. La presentatrice scarta il regalo riservatole (un albero di Natale di cioccolato, perché il Natale a quanto pare è la sua fissa) e Giovanni Ciacci le consegna le chiavi del suo camerino. Ma non si torna indietro, la Balivo lascia la trasmissione e, sul futuro del format, ha le idee chiare: “Sono convinta che questo programma proseguirà in ottime mani. Vi aspetta a settembre con una squadra bellissima“. Queste le sue parole, dopo che la presentatrice ha debuttato alla guida dei “tutorial” nel 2013 e, prima ancora, in Rai, nel 1999.

Perché Caterina Balivo ha lasciato Detto Fatto: farà un nuovo programma su Rai 1

In tv Caterina Balivo piange per l’addio alla trasmissione ma spiega anche perché ha lasciato Detto Fatto. “Come sei anni fa, mi hanno proposto di fare un nuovo programma su Rai 1 e, come sei anni fa, ho accettato“. Così fa sapere commossa la conduttrice, anche aggiungendo: “Torno a Roma, dove vivo, dove c’è la mia famiglia che in questi anni mi è mancata tantissimo“. Proprio così. Da settembre la Balivo presenterà la novità del pomeriggio di RaiUno. Una novità, trasmessa in quella stessa fascia oraria che, fino al 2010, l’ha vista protagonista del daytime pomeridiano con il suo “Festa Italiana”. Ora, però, il nuovo appuntamento è un altro: il titolo dovrebbe essere “Vieni da me” (o giù di lì) e sarà una sorta di “Ellen Degeneres Show all’italiana”. Quindi, riuscirà o no la scommessa? E’ presto per dirlo, ma la sensazione è che la Balivo abbia avuto coraggio a “buttarsi”. Vedremo.

Chi condurrà Detto Fatto 2018-2019

Per il resto, chi condurrà Detto Fatto 2018-2019 si sa già. Il nome della nuova conduttrice scelta al posto di Caterina Balivo è quello di Bianca Guaccero. Non proprio una presentatrice televisiva in senso stretto anche se nota attrice di professione. O “l’altra“, così come la definisce – scherzando – la stessa Balivo già in “aria Rai1” dopo aver visto un filmato che mostra tutti i momenti più belli della sua conduzione più recente. Che a qualcuno mancherà.