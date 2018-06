Del Piero e la moglie Sonia: è finita dopo 19 anni insieme

Del Piero news: il calciatore si separa dalla moglie Sonia Amoruso

Matrimonio al capolinea per Alex Del Piero e Sonia Amoruso. Dopo 19 anni l’ex calciatore della Juventus ha deciso di separarsi dalla moglie. Ad annunciarlo è il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 13 giugno. La fine tra i due sarebbe stata causata da una lunga e profonda crisi, scaturita da alcune incomprensioni. La coppia non si vede insieme da parecchio tempo e secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini le divergenze tra marito e moglie non sarebbero facili da appianare. Del Piero e la moglie vivono a Los Angeles (dopo aver vissuto in Australia e in India), ma quando vengono in Italia lui va a Milano e lei a Torino. Alessandro e Sonia hanno tre figli: Tobias, Dorotea e Sasha, rispettivamente di 11, 9 e 8 anni. Al momento i diretti interessati non hanno confermato (ma neppure smentito) il gossip diffuso dal giornale edito da Mondadori.

Sonia Amoruso: chi è (l’ex?) moglie di Del Piero

Sonia Amoruso ha conosciuto Alex Del Piero nel 1999 quando lavorava in uno dei negozi della catena Max Mara di Torino. Alessandro ha notato subito Sonia ma lei non lo guardava neanche, anche perché all’epoca tifosa del Milan. Un giorno però il calciatore ha deciso di recarsi al negozio e dichiararsi apertamente. Da allora non si sono più lasciati e nel 2005 sono diventati marito e moglie. Successivamente sono arrivati i tre figli e Sonia si è dedicata alla vita famigliare lasciando il lavoro da commessa. Contrariamente a quanto si pensa, Sonia non è sorella dell’ex calciatore Nicola Amoruso. Del Piero e la moglie si sono dimostrati nel tempo una delle coppie più riservate del mondo calcistico.