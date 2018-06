Davide Tresse risponde alla fidanzata Georgette Polizzi malata di sclerosi multipla: “Tu mi chiedi di lasciarti, io rilancio chiedendoti di sposarmi”

Poco meno di un mese fa Georgette Polizzi annunciava la malattia con cui ha scoperto di dover convivere: la sclerosi multipla. Una situazione che l’ha poi spinta a scrivere al fidanzato Davide Tresse una lettera in cui gli chiedeva di troncare la loro storia d’amore. Non perché fosse finito il sentimento, ma per il timore di sentirsi un peso, una palla al piede per il futuro. Ma Davide non ha colto il consiglio della compagna. Anzi ha rilanciato. E lo ha fatto alzando la posta. “Tu mi chiedi di lasciarti, io rilancio chiedendoti di sposarmi”. Così il 34enne, ex concorrente di Temptation Island, ha risposto alla sua Georgette dalle pagine del settimanale “Di Più”, dove si è confessato attraverso una lunga lettera

La lettera di Davide a Georgette: “Sposami e affrontiamo il futuro da marito e moglie”

“La sclerosi multipla è arrivata a sconvolgere le nostre vite e ora tu ti senti ‘indegna’ di essere amata da me… Io non ti abbandono, e anzi ti chiedo in moglie“, scrive Davide Tresse nella lettera pubblicata dal settimanale Di Più (e ripresa anche da TgCom24). Il compagno della Polizzi prosegue: “Quando abbiamo scoperto che avevi la sclerosi multipla, dopo qualche ora e approfittando di un tuo momento di riposo, sono uscito dall’ospedale, mi sono nascosto dietro una pianta e ho urlato e ho pianto pensando a quanto la vita fosse ingiusta con te”. La lettera è struggente, densa di sentimento, responsabilità, amore. “Ci sono momenti molto difficili – si legge in un altro stralcio dello scritto – come l’altro giorno, quando non riuscivi a stare sulla sedia a rotelle. Poi però ti riprendi e allora io tiro un sospiro di sollievo. Soffro insieme a te, Georgette e anche questo è amore […] sposami e affrontiamo il futuro da marito e moglie”.

Tresse: “Sono sempre stato scettico nei confronti dello nozze, ma ora…”

“Tu dirai questo è impazzito – riflette sempre Tresse – E lo diresti con giusta cognizione di causa, visto che sono sempre stato scettico nei confronti dello nozze. Ma ora voglio assicurarmi di poterti stare accanto sempre”. Davide, a proposito della sclerosi multipla che ha colpito la Polizzi e del futuro che lo attende, rivendica nuovamente la sua decisione. E lo fa in maniera convinta: “Ma mai nessuno, figuriamoci quella brutta malattia che ti ha colpito, potrà staccarmi da te“. L’ex concorrente di Temptation Island infine precisa che sa che non si tratterà di una passeggiata, di dover curare un semplice “raffreddore“. Tuttavia, nonostante “non sono un supereroe – afferma Tresse – sono convinto che avremo tanti altri giorni belli da vivere”.