Beckham incanta al matrimonio di Harry e Meghan: gaffe per Victoria

David Beckham il più ammirato al matrimonio di Harry e Meghan: vestito marca Dior per l’ex calciatore inglese FOTO

David Beckham ha incantato tutti al matrimonio del Principe Harry e Meghan Markle. L’ex calciatore inglese ha sfoggiato un completo molto elegante, firmato Dior, che ha messo in mostra tutto il suo fascino. Tanto che in pochi minuti le foto di Beckham al matrimonio di Harry e Meghan hanno letteralmente fatto il giro del web. Un po’ meno apprezzata è stata invece Victoria Beckham che ha scelto ancora una volta un abito scuro per un royal wedding. La cantante delle Spice Girls, oggi stilista e imprenditrice di successo, si è presentata con un lungo abito blu notte, abbinato a delle décolleté rosse.

Victoria Beckham al matrimonio di Harry e Meghan: caduta di stile?

Già in occasione del matrimonio di William e Kate, Victoria Beckham aveva optato per un vestito della stessa tonalità. Una decisione che in molti hanno paragonato ad una vera e propria caduta di stile. Il motivo? Generalmente per i matrimoni si scelgono look dalle tonalità più chiare, dal rosa cipria al giallo canarino. Senza contare che i colori pastello piacciono parecchio alla Regina Elisabetta. Molti, dunque, hanno ritenuto il vestito di Victoria più adatto ad un funerale anziché ad un matrimonio così importante.