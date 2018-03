Rai1 affida la cerimonia di premiazione dei David di Donatello 2018 al conduttore Carlo Conti

Si sa, ultimamente Rai1 è Carlo Conti-centrica, quindi anche la cerimonia di premiazione dei David di Donatello 2018 è stata affidata al conduttore-sempreverde della Rai. E’ così che, a partire dalle ore 21.25 circa di mercoledì 21 marzo 2018 (questa la data ufficiale di programmazione assegnata dal palinsesto della rete, ora diretta da Angelo Teodoli), l’ex presentatore del Festival di Sanremo tornerà sul piccolo schermo per guidare questa nuova avventura televisiva. Di fatto, Conti riporta in Rai i David di Donatello, dopo che la cerimonia di premiazione in diretta TV manca dal Servizio Pubblico dal 2014, anno in cui a condurla per l’ultima volta in seconda serata fu Paolo Ruffini. Poi, come qualcuno sicuramente ricorda, le ultime due versioni tv dell’evento se le è accaparrate Sky, che ha affidato il tutto ad Alessandro Cattelan. Dunque, tutto pronto per una mega serata, ecco allora che la 62esima edizione del premio dedicato al cinema verrà trasmessa in diretta televisiva ed in prima serata su Rai1 da Roma. Lo spettacolo si svolgerà nella cornice degli Studios di Via Tiburtina e avrà, come regista, Maurizio Pagnussat (vera e propria “spalla” tecnica delle trasmissioni di Carlo Conti) e, come “mago” delle scenografie, Riccardo Bocchini. Ma cosa dobbiamo aspettarci dal nuovo approdo dei David nel prime time della RAI?

David di Donatello 2018: le nomination e tutti gli ospiti della cerimonia di premiazione in onda su Rai1

Oltre che riportare i David di Donatello in RAI dopo diversi anni col ritrovato spazio della prima serata, a Carlo Conti e ai suoi ospiti toccherà anche il compito di sciorinare man mano le varie cinquine dei film in nomination – quelli che hanno ricevuto il maggior numero di candidature sono (nell’ordine): “Ammore e malavita” dei Manetti Bros; “Napoli velata” di Ferzan Ozpetek; “La tenerezza” di Gianni Amelio; “Nico, 1988” di Susanna Nicchiarelli e “The Place” di Paolo Genovese -, fino alla proclamazione dei vincitori assoluti del premio (qui la lista completa di chi ha trionfato nell’edizione 2017). Tra l’altro, già da ora l’intenzione sembra quella di ridare fasto ad un appuntamento tanto importante quanto negli ultimi anni troppo spesso relegato alla seconda serata o addirittura alle reti minori RAI. Carlo Conti ha così chiamato anche ospiti che sono delle vere e proprie star internazionali ed italiane: Steven Spielberg, il regista Premio Oscar che durante la serata riceverà il David alla Carriera, consegnatole dalla popolare attrice italiana Monica Bellucci; Stefania Sandrelli, anche lei salirà sul palco per ritirare lo stesso premio, e a consegnare il suo ed altri riconoscimenti in diretta tv ci penseranno delle assolute personalità dello spettacolo tricolore, da Pierfrancesco Favino (reduce dal Festival di Sanremo 2018), a Roberto Bolle (di recente su Rai1 con lo spettacolo Danza con me), passando per Luca Zingaretti (suo il nuovo record d’ascolti del Commissario Montalbano conferma di RaiUno), Nino Frassica (ad aprile 2018 tra i protagonisti della nuova fiction Rai di Pif dal titolo La mafia uccide solo d’estate) e Beppe Fiorello (fratello del più noto Rosario Fiorello ed apprezzato attore di cinema, tv e teatro). Lo spazio musicale, infine, sarà invece gestito da Giorgia, Carmen Consoli e Malika Ayane. Le tre brave cantanti italiane saranno anche loro ospiti dei David di Donatello 2018 per omaggiare il cinema, interpretando le colonne sonore più belle dei vari film.