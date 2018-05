Danilo Brugia, terzo figlio in arrivo: la fidanzata Alessia Izzo è incinta

Alessia Izzo, figlia di Biagio Izzo, è incinta di Danilo Brugia: per l’attore è il terzo figlio

Danilo Brugia sta per diventare di nuovo padre: la fidanzata Alessia Izzo (figlia del più noto Biagio Izzo) è incinta! A dare l’annuncio è stata la coppia tramite il settimanale Diva e Donna. L’attore di Centovetrine e Le Tre Rose di Eva aspetta il terzo figlio: prima di conoscere Alessia ha avuto Emiliano e Mattia dall’ex moglie Flavia. E Brugia avrà un altro maschietto: Alessia aspetta infatti un bambino. Che, come confessato dai futuri genitori, nascerà il prossimo ottobre. Al momento il nome del nascituro non è ancora stato deciso. Alessia e Danilo sono indecisi tra i nomi Lorenzo, Edoardo e Diego. Intanto Biagio Izzo è al settimo cielo per la notizia, come confessato da Brugia: “Per lui è il primo nipote e sta seguendo la gravidanza di Alessia. Già si dibatte se tiferà Napoli o Roma, io sono romanista, lui napoletano doc…”.

La storia tra Danilo Brugia e Alessia Izzo, figlia di Biagio

Danilo Brugia e Alessia Izzo stanno insieme da un anno e mezzo. I due si sono conosciuti lavorando ad uno spettacolo teatrale (lui recitava, lei era l’aiuto regista) e da allora non si sono più lasciati. Prima è nata una bella amicizia poi, durante un aperitivo, è esplosa la passione. “Mentre eravamo fermi a un semaforo l’ho baciata: era il 2 novembre. Abbiamo iniziato a frequentarci e di fatto la nostra storia è iniziata il 2 dicembre” ha raccontato l’attore qualche tempo fa. “Mi sono innamorato perché è un dono del cielo. Alessia è una persona rara, una ragazza onesta, sincera, pulita” ha spiegato Danilo.

Danilo Brugia e la nuova fidanzata: la reazione dell’ex moglie

Come ha reagito l’ex moglie a questo nuovo rapporto? A detta di Brugia con molta tranquillità visto che il matrimonio era ormai finito da tempo. E la storia tra Danilo e Alessia è stata subito seria, tanto che entrambi hanno espresso il desiderio di avere un figlio insieme. Detto, fatto. Tanti auguri!