Daniele Bossari: un altro figlio in arrivo? Risponde Filippa Lagerback

Un altro figlio in arrivo per Daniele Bossari e Filippa Lagerback? La risposta della showgirl

Da quando Daniele Bossari è uscito dal Grande Fratello Vip gli occhi di tutti sono puntati su di lui e Filippa Lagerback. Importanti sono state le parole e le promesse fatte da lui alla sua compagna con la quale, precisamente il primo giugno, convolerà presto a nozze. All’interno del reality Bossari ha anche detto di avere voglia di fare un altro figlio con Filippa e, ad oggi, molti sono i fan della coppia che sperano di apprendere la lieta notizia da un momento all’altro. Sulla questione, però, nelle ultime ore si è espressa Filippa Lagerback che, sul suo profilo Instagram, ha risposto a chi sempre più spesso le torna a chiedere se lei e Daniele faranno presto un altro bambino.

Filippa Lagerback: un altro figlio con Daniele Bossari? “Non è in programma”

Filippa Lagerback regalerà un fratellino o una sorellina alla figlia Stella presto? Sulla questione ha risposto direttamente la co-conduttrice di Che tempo che fa. L’argomento, nello specifico, è stato affrontato dalla Lagerback sui social dove, con una storia condivisa su Instagram, ha fatto sapere quali sono i suoi programmi al riguardo. “Tutti mi chiedono, un altro bimbo?” scrive Filippa ai suoi followers “Per ora, non è in programma”. Daniele Bossari, dunque, al momento pare che non diventerà papà per la seconda volta. Dalla riposta della futura moglie, però, è possibile evincere che questa, ad ogni modo, non è una possibilità del tutto esclusa dalla coppia.

Daniele Bossari e Filippa Lagerback: cambiata la data delle nozze

La data delle nozze di Daniele Bossari e Filippa Lagerback, che inizialmente dovevano essere celebrate l’8 giugno 2018, a quanto pare è stata cambiata dalla coppia. Daniele e Filippa infatti, come emerso dall’ultimo numero di Grazia, pare che si sposeranno il primo di giugno.