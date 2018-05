Daniele Bossari e Filippa Lagerback matrimonio: nuovi dettagli sulle nozze imminenti

Da quando Daniele Bossari ha chiesto la mano di Filippa Lagerback al Grande Fratello Vip i fan della coppia sono in trepida attesa e non vedono l’ora di assistere alle nozze della coppia. I due, al momento, sono infatti molto impegnati con gli ultimi preparativi dell’evento. Lo hanno dichiarato in un’intervista pubblicata nell’ultimo numero del settimanale Oggi durante la quale, inoltre, si son fatti sfuggire altri dettagli importanti sull’evento. Daniele e Filippa hanno già scelto il tema del loro matrimonio e tutto, oggi, è già pronto per il lieto evento (anche l’abito da sposa!).

Filippa Lagerback abito da sposa: “È stato creato da Enzo Miccio… sarà molto semplice”

Che tipo di matrimonio sarà quello di Daniele Bossari e Filippa? “Il tema sarà Alice nel Paese delle meraviglie ma in chiave ironica” ha dichiarato la Lagerback a Oggi “Ma non spunterà nessun coniglio. Non avremo le bomboniere e non abbiamo fatto lista di nozze”. Il suo abito da sposa? Lo ha creato Enzo Miccio ma è stato cucito in Puglia. “Sarà molto semplice” ha rivelato poi la stessa Filippa. A prendere la parola sull’argomento, alla fine, è arrivato anche Daniele Bossari. “Sull’invito lo abbiamo scritto: il vero regalo è che siate accanto a noi” ha rivelato il vincitore del GF vip.

Daniele Bossari e le nozze con Filippa Lagerback: “Volevo sposarmi a Ibizia, ora sono in ansia”

Sul matrimonio imminente con Filippa Daniele Bossari ci scherza anche su e, ridendo, afferma: “E dire che volevo sposarmi a Ibiza: io, Filippa e Stella. Sono in ansia ora, le aspettative sono alte”. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, però, poi ha anche detto di essere molto emozionato all’idea di sposare la sua compagna perché di suggellare con un rito il loro amore lui non vede l’ora.