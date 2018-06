Daniele Bossari e Filippa Lagerback: le nozze pagati dagli sponsor sui social? Ecco come sono riusciti ad organizzare un matrimonio a costo zero

Quanto è costato a Daniele Bossari e Filippa Lagerback il loro matrimonio? E se la risposta a questa domanda fosse “Niente”? Ebbene, quest’ipotesi non sembrerebbe essere del tutto priva di fondamento. Il settimanale Oggi, infatti, nel suo ultimo numero ha fatto un’attenta analisi dell’evento, portando a galla alcuni fatti veramente interessanti. Secondo il giornale, infatti, la popolarità e il forte seguito della coppia sui social avrebbe permesso a questi ultimi di organizzare le nozze a costo zero (e di guadagnarci addirittura in certi casi). Filippa, nello specifico, avrebbe usufruito dell’appoggio di diversi sponsor che, in cambio di pubblicità, avrebbero donato (e quindi non fatto pagare) a lei e Bossari accessori, abiti e location destinati al lieto evento. Fiori, abiti, torta, addobbi e locale dove è stato organizzato il ricevimento: tutto gratis in cambio di un post su Instagram.

Daniele Bossari e Filippa Lagerback sposi: i numeri sui social che hanno attirato gli sponsor

“Negli ultimi mesi Filippa, di post in post, ha garantito a tutti i marchi coinvolti al suo matrimonio una visibilità mirata e capillare, più efficace di uno spot in tv” è stato scritto da Oggi “A volerle fare i conti in tanta, con malizia, la Lagerback ci ha guadagnato”. Su questo, infatti, non c’è da meravigliarsi, perché lei, Daniele e Stella (la figlia) fanno insieme più di un milione di followers su Instagram. Per non contare poi dei 230 invitati alla festa, personaggi e web influencer con numeri decisamente importanti sui social. Cecilia Rodriguez, per esempio, conta più di 3 milioni di seguaci, Mara Venier circa un milione e 200 mila, Luciana Littizzetto un milione e 300. “Ciascuno di loro, oltre che amico, è stato un moltiplicatore di visibilità” ha spiegato il settimanale.

Filippa Lagerback e Daniele Bossari matrimonio: “La macchina dei social ha pagato tutto”

L’organizzazione al matrimonio di Daniele Bossari e Filippa Lagerback è stata impeccabile ma, in verità, “Ad aver funzionato davvero è stata la macchina dei social che ha pagato tutto” ha spiegato alla fine Oggi. Le nozze, infatti, hanno generato migliaia di post, hashtag, storie e video su Instagram e persino una trasmissione di TV. Dopo Barbara d’Urso che in collegamento da Pomeriggio Cinque ha seguito le nozze, pare che anche Real Time stia lavorando ad uno speciale dedicato al matrimonio di Daniele e Filippa.