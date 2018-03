Daniele Bossari e Filippa Lagerback matrimonio: una nuova data delle nozze è stata fissata

Daniele Bossari e Filippa Lagerback sono sicuramente una delle coppie più amate del momento. La proposta di matrimonio fatta da Bossari alla sua compagna in diretta al Grande Fratello Vip, infatti, ha fatto sognare il pubblico da casa. Oggi, dunque, ogni nuovo dettaglio sul loro matrimonio fa subito notizia e, a tal proposito, l’ultimo scoop è stato rilasciato proprio dal settimanale Grazia. Il direttore del giornale, nello specifico, in occasione di una festa organizzata da Salvatore Ferragamo a Milano ha avuto modo di scambiare quattro chiacchiere con Daniele e Filippa che, durante la cena, si sarebbero lasciati scappare un’indiscrezione non indifferente, ovvero: la nuova data del matrimonio.

Matrimonio di Daniele Bossari e Filippa Lagerback: cambiata la data delle nozze

Seduti al tavolo insieme agli altri Vip invitati all’evento Daniele Bossari e Filippa Lagerback avrebbero raccontato di essere molto impegnati con i preparativi del loro matrimonio in questo momento. Come è possibile leggere infatti nell’ultimo numero di Grazia, infatti: “A tavola ci sono la conduttrice Filippa Lagerback e il compagno Daniele Bossari che raccontano come stanno organizzando il matrimonio, fissato per il 1° giugno“. Dunque Daniele e Filippa non si sposeranno più l’otto giugno (come dichiarato in anteprima a 90 Special) ma qualche giorno prima. Avranno forse deciso di cambiare data all’ultimo momento per distrarre i paparazzi?

Daniele Bossari e Filippa Lagerback matrimonio: Enzo Miccio organizzerà l’evento

Fino ad ora, ad onor del vero, i due non sono mai sembrati interessati a fare tutto lontano da occhi indiscreti. Sia Daniele Bossari che Filippa Lagerback si sono sempre mostrati entusiasti di condividere con il proprio pubblico i dettagli di questo lieto evento. A Che tempo che fa Filippa dopo la proposta di matrimonio di Daniele aveva affidato ad Enzo Miccio l’incarico di organizzare le sue nozze. Da allora, ogni dettaglio e particolare viene sempre condiviso dalla stessa. Il matrimonio di Daniele Bossari e Filippa Lagerback infatti, ad oggi, sembra essere uno degli avvenimenti più attesi dai fan della coppia e non solo.