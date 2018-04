Daniele Bossari e Filippa Lagerback: svelati i dettagli segreti delle nozze

Daniele Bossari e Filippa Lagerback si sposano: svelati in anteprima i dettagli del loro matrimonio

Il matrimonio di Daniele Bossari e Filippa Lagerback è probabilmente uno degli eventi più attesi di quest’anno. Intervistati da Chi, nell’ultimo numero di questa settimana, i due hanno svelato i primi dettagli (finora rimasti segreti) sulle loro nozze. Quando si sposeranno lo sappiamo già, ovvero il prossimo primo giugno. Oggi, però, al settimanale di Alfonso Signorini del loro matrimonio Daniele e Filippa rivelano la location, gli invitati e molti altri particolari che, sicuramente, i loro fan saranno contenti di conoscere. Dove si sposano Daniele Bossari e Filippa Lagerback? Chi saranno gli invitati al matrimonio? Chi i testimoni? Che ruolo avrà Stella? Faranno un figlio dopo le nozze? Queste le domande che sono state fatte alla coppia a cui, prontamente, sono seguite le risposte che molti stavano aspettando.

Daniele Bossari e Filippa Lagerback matrimonio: dettagli, luogo e invitati

Negli inviti di nozze scelti da Daniele e Filippa ci sono due scimmie, delle palme e due chiavi dorate che decorano tutto. In alto la frase: “Daniele Bossari e Filippa Lagerback ti invitano al loro matrimonio il prossimo 1° giugno”. La coppia si sposerà a Varese anche se Daniele, inzialmente, aveva proposto Ibiza. Il viaggio di nozze? Daniele, Filippa e Stella (la loro figlia adolescente) sono già partiti tutti insieme per Miami, un viaggio che Bossari definisce “Una sorta di (pre) viaggio di nozze”. Daniele e Filippa, inoltre, pare che non si sposeranno in chiesa. La cerimonia, infatti, sarà celebrata secondo rito civile, una scelta questa presa di comune accordo da entrambi. Il vestito da sposa di Filippa Lagerback, dice lei, “Sarà molto particolare. Diciamo unico”. Riguardo gli invitati, invece, pochi parenti, solo quelli più intimi e diversi amici, compresi alcuni volti noti dello spettacolo.

Matrimonio Daniele Bossari e Filippa Lagerback: ecco chi sono i testimoni

Accanto agli sposi ci saranno i testimoni, ovvero la modella olandese Barbara Snellenburg e Monica Schlösser per Filippa e per Daniele l’attore Lorenzo Flaherty (conosciuto nella Casa del Grande Fratello Vip) e un suo amico di vecchia data di nome Giuseppe. La figlia di Daniele e Filippa, Stella, farà invece da damigella. Al matrimonio LEI ha invitato ben 14 dei suoi amici, tra cui anche il suo fidanzato. Ad accompagnare all’altare Filippa Lagerback sarà il padre mentre Daniele, alla cerimonia, arriverà insieme a sua madre. Quando, in fine, chiedono a Daniele e Filippa se (dopo le nozze) faranno un altro figlio entrambi rispondono: “Abbiamo bisogno di noi […] Un figlio no, non lo faremo”.