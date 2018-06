Daniele Bossari e Filippa Lagerback criticati in viaggio di nozze: la replica

Daniele Bossari e Filippa Lagerback dopo il matrimonio criticati per luna di miele in coppia: la replica sui social

Sono giorni felici e spensierati questi per Daniele Bossari e Filippa Lagerback che, dopo il matrimonio, hanno deciso di volare in Marocco per la loro luna di miele. Sui loro profili social, oltretutto, entrambi stanno condividendo con i loro fan immagini e video del viaggio che,oggi, hanno però attirato anche qualche critica. Ad non essere stato particolarmente gradito sarebbe stato un commento lasciato da un utente sotto una foto della Lagerback. Parole che hanno infastidito molto Filippa la quale, senza esitazione, ha risposto invitando un po’ tutti quelli che la seguono a non andare oltre.

Filippa Lagerback criticata sui social: la moglie di Daniele Bossari si difende

“Sentirsi abbandonati o trascurati per una figlia lascia dei segni” ha scritto una followers sotto una foto pubblicata dalla Lagerback. “Io lo considererei se fossi in te, da madre” ha poi aggiunto la stessa, probabilmente riferendosi alla decisione presa da Bossari e Filippa di andare in viaggio di nozze soli (senza la figlia Stella). A questa critica, però, la showgirl svedese ha subito risposto, stroncando sul nascere ogni tipo di polemica. “Per carità! Non pubblicare i figli teenager sui social non vuol dire trascurarli o abbandonarli, ma stiamo scherzando” ha spiegato “Forse vuol dire proteggerli? Stiamo andando oltre ragazzi, vi prego…”.

Daniele Bossari e Filippa Lagerback matrimonio social: le immagini della festa condivise dagli invitati alle nozze

Prima del viaggio di nozze, però, uno degli eventi più condivisi e seguiti su Instagram è stato sicuramente il matrimonio di Daniele Bossari e Filippa Lagerback. Tutto, ogni momento della festa e della cerimonia, è stato infatti raccontato e postato sui social dagli invitati Vip presenti alla festa. Grazie a questi, infatti, i fan della coppia hanno potuto vedere in anteprima tutti i retroscena dell’evento, senza dover aspettare giorni e/o le esclusive pubblicate dai giornali in edicola.