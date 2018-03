Cristina Parodi difende Domenica In e “punge” la D’Urso: “Lì le urla sono un format”

Domenica In: Cristina Parodi commenta così il programma di Barbara D’Urso…

Cristina Parodi difende la “sua” Domenica In e “punge” Barbara D’Urso, “rivale televisiva” della domenica tv. Come riporta Io donna, che l’ha intervistata tramite e-mail, la conduttrice RAI ha commentato così il successo di Domenica Live, programma di Canale5 che, quasi tutte le domeniche, si “scontra” con la trasmissione da lei presentata nel pomeriggio di Rai1: “(…) La D’Urso – ha scritto la Parodi al giornalista – viaggia con uno share diverso. Lì siamo dentro una tv commerciale dove si può fare spettacolo con cronaca nera e gossip e le urla sono un format…detto che io, una tv urlata, non saprei nemmeno farla“. Sono state queste, non altre, le parole scelte dalla conduttrice-novità di Domenica In, in merito allo show domenicale di “Barbarella”, fatto con tanti ospiti Mediaset ed “esclusive” targate VideoNews.

Cristina Parodi: “Gli ascolti di Domenica In? Chi parla di flop è in malafede. Benedetta ed io non abbiamo litigato”

Intanto, quest’anno Domenica Live ha superato quasi sempre, almeno in ascolti, la “nuova” Domenica In delle sorelle Parodi. Come, però, ha fatto notare la sorella maggiore, Cristina: “Se la mettiamo sugli ascolti – così ha chiarito, alla testata del CorSera, la giornalista in passato alla conduzione de La Vita in diretta – a me sembra che siano del tutto in linea con le ultime edizioni di Domenica In. E, quindi, chi parla di flop è in malafede“. Ascolti che, almeno inizialmente, hanno portato a diversi cambiamenti nella struttura di Domenica In 2017-2018, primo su tutti l’uscita di scena di Benedetta Parodi, che non ha lasciato il programma, anche se è stata “ricollocata” in registrata alla fine dello show e con uno spazio tutto suo in cucina; all’inizio, com’è ormai noto, su RaiUno le due sorelle condividevano sigla, conduzione e gestione degli ospiti : “(…) Dopo un po’ – ha ammesso l’ex volto di Mediaset e Verissimo – ci siamo però accorte che qualcosa non funzionava. Probabilmente benedetta aveva e ha un pubblico diverso. Così siamo corsi al riparo. Ma, di sicuro, non abbiamo litigato“.

Tante voci sulla conduzione di Domenica In: per Cristina Parodi è “pura cattiveria”

Insomma, a sentire la Parodi (o meglio: a leggerla) tra lei e sua sorella Benedetta non ci sarebbe stata nessuna lite, così come non sarebbe vero che in RAI si sta pensando a dei sostituti per la conduzione di Domenica In. Queste voci (si è parlato del possibile arrivo di Mara Venier e Marco Liorni), dal suo punto di vista sarebbero mosse soltanto da “pura cattiveria“. Così ha fatto sapere la Parodi nella recente intervista pubblicata in Rete.