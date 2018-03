Ballando con le Stelle, Luca Favilla e Cristina stanno insieme? Le foto su DiPiù

Cristina Ich e Luca Favilla di Ballando con le Stelle sono sempre più vicini. La rumena e il ballerino negano di stare insieme ma l’intesa in pista è più che mai papabile. Non solo, i due sono stati immortalati da Di Più mentre si concedevano una romantica cena a lume di candela. I fotografi di Sandro Mayer hanno beccato Luca e Cristina complici e uniti, in teneri atteggiamenti tra baci, abbracci e sguardi languidi. È scoppiata davvero la passione tra l’ex allievo di Amici e la modella e youtuber rumena? O i due per ora sono solo amici e colleghi in attesa di scoprire cosa riserverà loro il futuro? Eppure le foto in basso parlano chiaro….

Cristina Ich e Luca Favilla insieme per finta? Il sospetto di Spy

Mentre su Di Più escono gli scatti del romantico incontro tra Luca Favilla e Cristina Ich, Spy sussurra di un amore finto, creato a tavolino per attirare l’attenzione dei telespettatori di Ballando con le Stelle. “Cristina è fidanzatissima e quella con Favilla è una storia a uso e consumo dei media. Il fidanzato sarebbe al corrente della strategia e avrebbe accettato di restare nell’ombra per favorire l’ascesa della propria amata” si legge sulla rivista edita da Mondadori. Dunque, secondo il giornale lanciato da Alfonso Signorini, Cristina si sarebbe avvicinata al suo maestro solo ed esclusivamente per farsi conoscere maggiormente dal pubblico italiano. Sarà davvero così?

Le parole di Cristina Ich sul suo maestro Luca Favilla

“Luca non solo è un magnifico maestro, ma è un ragazzo buono, pieno di dolcezza. È dolce e virile allo stesso tempo. È giovanissimo, ha solo 22 anni, ma è molto più maturo della sua età. Ringrazio gli autori di Ballando con le Stelle che mi hanno abbinato a lui, perché Luca è esattamente il maestro che sognavo. Anzi, è ancora meglio” ha dichiarato Cristina Ich di recente. La modella ha pure confermato di non avere un fidanzato ufficiale (al momento): “Sono sola, non ho tempo di pensare all’amore. Ma queste cose non si possono pianificare: se domani incontrassi un uomo che mi facesse innamorare…”.