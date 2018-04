Cristina Ich, scappa l’insulto a Ballando con le Stelle: gelo in studio

Ballando con le Stelle, Cristina Ich si lascia sfuggire un insulto sul caso Gessica Notaro-Tavares. Gelo in studio, Milly Carlucci si dissocia

Un fulmine a ciel sereno colpisce la serata di Ballando con le Stelle: a scagliarlo è la dolce e simpatica Cristina Ich che si lascia scappare un insulto e fa calare il gelo in studio. Milly Carlucci, presa alla sprovvista, supera il momento di stupore e corre ai ripari dissociandosi da quanto detto dalla modella di origini moldave e rumene. Ma per capire cosa è accaduto bisogna fare un passo indietro. Durante lo show si è esibita Gessica Notaro. Prima della sua performance la Carlucci ha voluto ribadire che la miss sfregiata con l’acido ha tutto il sostegno del programma. La presa di posizione della conduttrice è arrivata dopo che in settimana l’avvocato di Tavares, l’uomo accusato di aver compiuto l’atto empio sulla Notaro, si è rivolto a Gessica insinuando che la sua partecipazione al programma potrebbe influire sulle sue sorti giudiziarie del suo assistito.

Cristina Ich e la parolaccia sfuggita in favore di Gessica Notaro

Cristina, dopo aver ballato con Luca Favilla, si presenta come di consueto innanzi alla giuria. In un impeto di rabbia, cita il caso di Tavares, riassumendolo in un insulto inlgese: “Fuc* off”. La Carlucci resta sfasata e con tono di rimprovero abbozza un: “Cristina!”. Il gelo è calato nello studio. Milly recupera la situazione: “Ma cosa ti è venuto in mente. Ci dissociamo”. La Ich capisce che la sua voglia di giustizia per l’amica l’ha fatta andare oltre le righe: “Scusa voglio tanto bene a Gessica, chiedo mille scuse”. La Carlucci ricorda infine che in Tv certe espressioni, seppur dettate da intenti nobili, non possono essere pronunciate.

Chi è Cristina Ich, la modella di origini rumene e moldave

Cristina Ich che ha conquistato parecchi consensi al fianco del suo compagno di avventura Luca Favilla nel talent show guidato da Milly Carlucci è una modella e influencer di origini rumene e moldave. Ha 31 anni ed ha iniziato la propria carriera attorno al 2007, quando si è trasferita a Bucarest per lavorare come modella, posando per marchi locali di cosmetici e affini.