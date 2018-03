Cristina Chiabotto: un nuovo amore dopo Fabio Fulco? Lo scoop

Cristina Chiabotto volta pagina e dopo Fabio Fulco trova l’amore? Lo scoop

Pare che qualcuno abbia messo di recente gli occhi addosso a Cristina Chiabotto dopo la fine della relazione della showgirl con lo storico fidanzato Fabio Fulco. A rivelare lo scoop è il settimanale Oggi, nel suo ultimo numero uscito questa settimana, fornendo anche un identikit del nuovo corteggiatore dell’ex Miss Italia. Un giovane uomo influente e assai benestante pare che stia corteggiando insistentemente la Chiabotto a Torino. Secondo l’indiscrezione del giornale, inoltre, quest’ultima sembrerebbe stare cedendo alle lusinghe dallo spasimante. Forse per lei è arrivato il momento di voltare pagina e di dimenticare definitivamente Fabio Fulco e questa, al momento, sembrerebbe essere l’occasione giusta per farlo.

Cristina Chiabotto ha un nuovo fidanzato? Dopo Fabio Fulco arriva un nuovo spasimante

La scorsa settimana Cristina Chiabotto negli studi di Verissimo si è lasciata prendere dall’emozione. A Silvia Toffanin infatti la bella trentunenne aveva raccontato della sua relazione con Fabio Fulco e, nel farlo, non era riuscita a trattenere le lacrime. “Fabio è stato l’inizio in tutto. Ci siamo messi insieme che avevo 19 anni ed ero piccola. Oggi sono ancora giovane ma è successa in me una trasformazione come donna, un’evoluzione” aveva dichiarato la Chiabotto ai microfoni di Verissimo. “Forse siamo stati idealizzati come coppia” ha aggiunto poi la stessa “È stata una favola di vita che forse non prevedeva il lieto fine”. Adesso, però, un nuovo uomo sembrerebbe starsi facendo sempre più spazio nella vita della Chiabotto, è forse lui la favola a lieto fine che l’ex Miss Italia sta aspettando?

Cristina Chiabotto single dopo Fabio Fulco o di nuovo innamorata?

Quali siano gli attuali rapporti tra Cristina Chiabotto e il suo corteggiatore, però, al momento non c’è dato saperlo. Dalla diretta interessata, infatti, nulla è stato detto a tal proposito. Certo è che, se davvero così fosse, tutto questo darebbe una bella svolta alla vita sentimentale di Cristina Chiabotto.